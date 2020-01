Abu Dhabi HSBC Championship Leading Scores

Saturday At Abu Dhabi Golf Club Abu Dhabi, United Arab Emirates Purse: $7 million Yardage: 7,583; Par: 72 Third Round…

Saturday At Abu Dhabi Golf Club Abu Dhabi, United Arab Emirates Purse: $7 million Yardage: 7,583; Par: 72 Third Round Lee Westwood, England 69-68-65—202 Bernd Wiesberger, Austria 69-69-65—203 Francesco LaPorta, Italy 71-63-69—203 Matthew Fitzpatrick, England 68-67-69—204 Sergio Garcia, Spain 67-69-69—205 Kurt Kitayama, United States 67-70-68—205 Rafa Cabrera Bello, Spain 67-68-71—206 Thomas Detry, Belgium 69-70-67—206 Louis Oosthuizen, South Africa 69-68-70—207 Ross Fisher, England 70-71-66—207 Jack Senior, England 71-70-66—207 Zander Lombard, South Africa 67-71-69—207 Sebastian Heisele, Germany 70-73-64—207 Scott Hend, Australia 69-70-69—208 Thomas Pieters, Belgium 68-70-70—208 Joakim Lagergren, Sweden 75-65-68—208 Jack Singh Brar, England 70-70-68—208 Victor Perez, France 70-70-68—208 Mike Lorenzo-Vera, France 68-73-67—208 Andy Sullivan, England 69-71-68—208 Tommy Fleetwood, England 71-70-67—208 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 70-73-65—208 Romain Langasque, France 70-71-67—208 Also Patrick Cantlay, United States 71-66-72—209 Erik van Rooyen, South Africa 73-68-69—210 David Lipsky, United States 73-69-68—210 Sean Crocker, United States 72-70-68—210 Brooks Koepka, United States 66-75-70—211 Matt Wallace, England 73-70-69—212

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.