Abu Dhabi HSBC Championship Leading Scores

Sunday At Abu Dhabi Golf Club Abu Dhabi, United Arab Emirates Purse: $7 million Yardage: 7,583; Par: 72 Final Lee…

Sunday At Abu Dhabi Golf Club Abu Dhabi, United Arab Emirates Purse: $7 million Yardage: 7,583; Par: 72 Final Lee Westwood, England 69-68-65-67—269 Matthew Fitzpatrick, England 68-67-69-67—271 Tommy Fleetwood, England 71-70-67-63—271 Victor Perez, France 70-70-68-63—271 Louis Oosthuizen, South Africa 69-68-70-66—273 Ross Fisher, England 70-71-66-67—274 Shaun Norris, South Africa 64-77-68-65—274 Sergio Garcia, Spain 67-69-69-70—275 Scott Jamieson, Scotland 71-72-67-65—275 Martin Kaymer, Germany 68-73-69-65—275 Bernd Wiesberger, Austria 69-69-65-72—275 Rafa Cabrera Bello, Spain 67-68-71-70—276 Sam Horsfield, England 73-69-67-67—276 Jack Singh Brar, England 70-70-68-68—276 Erik van Rooyen, South Africa 73-68-69-66—276 Paul Waring, England 71-71-67-67—276 Branden Grace, South Africa 68-72-69-68—277 Scott Hend, Australia 69-70-69-69—277 Masahiro Kawamura, Japan 69-71-70-67—277 Francesco LaPorta, Italy 71-63-69-74—277 Also David Lipsky, United States 73-69-68-69—279 Patrick Cantlay, United States 71-66-72-71—280 Kurt Kitayama, United States 67-70-68-75—280 Brooks Koepka, United States 66-75-70-69—280 Sean Crocker, United States 72-70-68-72—282 Matt Wallace, England 73-70-69-74—286

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.