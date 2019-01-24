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Super Bowl Linescores

By The Associated Press January 24, 2019 3:27 pm 01/24/2019 03:27pm
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2018

At Minneapolis_67,612

Philadelphia 9 13 7 12—41
New England 3 9 14 7—33

Winning coach_Doug Pederson

Most Valuable Player_Nick Foles

___

2017

At Houston_70,807

New England 0 3 6 19 6—34
Atlanta 0 21 7 0 0—28

Winning coach_Bill Belichick

Most Valuable Player_Tom Brady

___

2016

At Santa Clara, Calif._71,088

Carolina 0 7 0 3—10
Denver 10 3 3 8—24

Winning coach_Gary Kubiak

Most Valuable Player_Von Miller

___

2015

At Glendale, Ariz._70,288

New England 0 14 0 14—28
Seattle 0 14 10 0—24

Winning coach_Bill Belichick

Most Valuable Player_Tom Brady

___

2014

At East Rutherford, N.J._82,529

Seattle 8 14 14 7—43
Denver 0 0 8 0— 8

Winning coach_Pete Carroll

Most Valuable Player_Malcolm Smith

___

2013

At New Orleans_71,024

Baltimore 7 14 7 6—34
San Francisco 3 3 17 8—31

Winning coach_John Harbaugh

Most Valuable Player_Joe Flacco

___

2012

At Indianapolis_68,658

N.Y. Giants 9 0 6 6—21
New England 0 10 7 0—17

Winning coach_Tom Coughlin

Most Valuable Player_Eli Manning

___

2011

At Arlington, Texas_103,219

Pittsburgh 0 10 7 8—25
Green Bay 14 7 0 10—31

Winning coach_Mike McCarthy

Most Valuable Player_Aaron Rodgers

___

2010

At Miami_74,059

New Orleans 0 6 10 15—31
Indianapolis 10 0 7 0—17

Winning coach_Sean Payton

Most Valuable Player_Drew Brees

___

2009

At Tampa, Fla._70,774

Pittsburgh 3 14 3 7—27
Arizona 0 7 0 16—23

Winning coach_Mike Tomlin

Most Valuable Player_Santonio Holmes

___

2008

At Glendale, Ariz._71,101

N.Y. Giants 3 0 0 14—17
New England 0 7 0 7—14

Winning coach_Tom Coughlin

Most Valuable Player_Eli Manning

___

2007

At Miami_74,512

Indianapolis 6 10 6 7—29
Chicago 14 0 3 0—17

Winning coach_Tony Dungy

Most Valuable Player_Peyton Manning

___

2006

At Detroit_68,206

Seattle 3 0 7 0—10
Pittsburgh 0 7 7 7—21

Winning coach_Bill Cowher

Most Valuable Player_Hines Ward

___

2005

At Jacksonville, Fla._78,125

New England 0 7 7 10—24
Philadelphia 0 7 7 7—21

Winning coach_Bill Belichick

Most Valuable Player_Deion Branch

___

2004

At Houston_71,525

Carolina 0 10 0 19—29
New England 0 14 0 18—32

Winning coach_Bill Belichick

Most Valuable Player_Tom Brady

___

2003

At San Diego_67,603

Oakland 3 0 6 12—21
Tampa Bay 3 17 14 14—48

Winning coach_Jon Gruden

Most Valuable Player_Dexter Jackson

___

2002

At New Orleans_72,922

St. Louis 3 0 0 14—17
New England 0 14 3 3—20

Winning coach_Bill Belichick

Most Valuable Player_Tom Brady

___

2001

At Tampa, Fla._71,921

Baltimore 7 3 14 10—34
N.Y. Giants 0 0 7 0— 7

Winning coach_Brian Billick

Most Valuable Player_Ray Lewis

___

2000

At Atlanta_72,625

St. Louis 3 6 7 7—23
Tennessee 0 0 6 10—16

Winning coach_Dick Vermeil

Most Valuable Player_Kurt Warner

___

1999

At Miami_74,803

Denver 7 10 0 17—34
Atlanta 3 3 0 13—19

Winning coach_Mike Shanahan

Most Valuable Player_John Elway

___

1998

At San Diego_68,912

Green Bay 7 7 3 7—24
Denver 7 10 7 7—31

Winning coach_Mike Shanahan

Most Valuable Player_Terrell Davis

___

1997

At New Orleans_72,301

New England 14 0 7 0—21
Green Bay 10 17 8 0—35

Winning coach_Mike Holmgren

Most Valuable Player_Desmond Howard

___

1996

At Tempe, Ariz._76,347

Dallas 10 3 7 7—27
Pittsburgh 0 7 0 10—17

Winning coach_Barry Switzer

Most Valuable Player_Larry Brown

___

1995

At Miami_74,107

San Diego 7 3 8 8—26
San Francisco 14 14 14 7—49

Winning coach_George Seifert

Most Valuable Player_Steve Young

___

1994

At Atlanta_72,817

Dallas 6 0 14 10—30
Buffalo 3 10 0 0—13

Winning coach_Jimmy Johnson

Most Valuable Player_Emmitt Smith

___

1993

At Pasadena, Calif._98,374

Buffalo 7 3 7 0—17
Dallas 14 14 3 21—52

Winning coach_Jimmy Johnson

Most Valuable Player_Troy Aikman

___

1992

At Minneapolis_63,130

Washington 0 17 14 6—37
Buffalo 0 0 10 14—24

Winning Coach_Joe Gibbs

Most Valuable Player_Mark Rypien

___

1991

At Tampa, Fla._73,813

Buffalo 3 9 0 7—19
N.Y. Giants 3 7 7 3—20

Winning Coach_Bill Parcells

Most Valuable Player_Ottis Anderson

___

1990

At New Orleans_72,919

San Francisco 13 14 14 14—55
Denver 3 0 7 0—10

Winning Coach_George Seifert

Most Valuable Player_Joe Montana

___

1989

At Miami_75,129

Cincinnati 0 3 10 3—16
San Francisco 3 0 3 14—20

Winning Coach_Bill Walsh

Most Valuable Player_Jerry Rice

___

1988

At San Diego_73,302

Washington 0 35 0 7—42
Denver 10 0 0 0—10

Winning Coach_Joe Gibbs

Most Valuable Player_Doug Williams

___

1987

At Pasadena, Calif._101,063

Denver 10 0 0 10—20
N.Y. Giants 7 2 17 13—39

Winning Coach_Bill Parcells

Most Valuable Player_Phil Simms

___

1986

At New Orleans_73,818

Chicago 13 10 21 2—46
New England 3 0 0 7—10

Winning Coach_Mike Ditka

Most Valuable Player_Richard Dent

___

1985

At Palo Alto, Calif._84,059

Miami 10 6 0 0—16
San Francisco 7 21 10 0—38

Winning Coach_Bill Walsh

Most Valuable Player_Joe Montana

___

1984

At Tampa, Fla._72,920

Washington 0 3 6 0— 9
L.A. Raiders 7 14 14 3—38

Winning Coach_Tom Flores

Most Valuable Player_Marcus Allen

___

1983

At Pasadena, Calif._103,667

Miami 7 10 0 0—17
Washington 0 10 3 14—27

WinningCoach_Joe Gibbs

Most Valuable Player_John Riggins

___

1982

At Pontiac, Mich._81,270

San Francisco 7 13 6 0—26
Cincinnati 0 0 7 14—21

Winning Coach_Bill Walsh

Most Valuable Player_Joe Montana

___

1981

At New Orleans_76,135

Oakland 14 0 10 3—27
Philadelphia 0 3 0 7—10

Winning Coach_Tom Flores

Most Valuable Player_Jim Plunkett

___

1980

At Pasadena, Calif._103,985

L.A. Rams 7 6 6 0—19
Pittsburgh 3 7 7 14—31

Winning Coach_Chuck Noll

Most Valuable Player_Terry Bradshaw

___

1979

At Miami_79,484

Pittsburgh 7 14 0 14—35
Dallas 7 7 3 14—31

Winning Coach_Chuck Noll

Most Valuable Player_Terry Bradshaw

___

1978

At New Orleans_75,583

Dallas 10 3 7 7—27
Denver 0 0 10 0—10

Winning Coach_Tom Landry

Co-Most Valuable Players_Harvey Martin, Randy White

___

1977

At Pasadena, Calif._103,438

Oakland 0 16 3 13—32
Minnesota 0 0 7 7—14

Winning Coach_John Madden

Most Valuable Player_Fred Biletnikoff

___

1976

At Miami_80,187

Dallas 7 3 0 7—17
Pittsburgh 7 0 0 14—21

Winning Coach_Chuck Noll

Most Valuable Player_Lynn Swann

___

1975

At New Orleans_80,997

Pittsburgh 0 2 7 7—16
Minnesota 0 0 0 6— 6

Winning Coach_Chuck Noll

Most Valuable Player_Franco Harris

___

1974

At Houston_71,882

Minnesota 0 0 0 7— 7
Miami 14 3 7 0—24

Winning Coach_Don Shula

Most Valuable Player_Larry Csonka

___

1973

At Los Angeles_90,182

Miami 7 7 0 0—14
Washington 0 0 0 7— 7

Winning Coach_Don Shula

Most Valuable Player_Jake Scott

___

1972

At New Orleans_81,023

Dallas 3 7 7 7—24
Miami 0 3 0 0— 3

Winning Coach_Tom Landry

Most Valuable Player_Roger Staubach

___

1971

At Miami_79,204

Baltimore 0 6 0 10—16
Dallas 3 10 0 0—13

Winning Coach_Don McCafferty

Most Valuable Player_Chuck Howley, Dallas

___

1970

At New Orleans_80,562

Minnesota 0 0 7 0— 7
Kansas City 3 13 7 0—23

Winning Coach_Hank Stram

Most Valuable Player_Len Dawson

___

1969

At Miami_75,377

N.Y. Jets 0 7 6 3—16
Baltimore 0 0 0 7— 7

Winning Coach_Weeb Ewbank

Most Valuable Player_Joe Namath

___

1968

At Miami_75,546

Green Bay 3 13 10 7—33
Oakland 0 7 0 7—14

Winning Coach_Vince Lombardi

Most Valuable Player_Bart Starr

___

1967

At Los Angeles_61,946

Kansas City 0 10 0 0—10
Green Bay 7 7 14 7—35

Winning coach_Vince Lombardi

Most Valuable Player_Bart Starr

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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