Terrell Owens Career Stats

By The Associated Press

Reguar Season Year Team Rec Yds Avg TD 1996 San Francisco 35 520 14.9 4 1997 San Francisco 60 936 15.6 8 1998 San Francisco 67 1097 16.4 14 1999 San Francisco 60 754 12.6 4 2000 San Francisco 97 1451 15.0 13 2001 San Francisco 93 1412 15.2 16 2002 San Francisco 100 1300 13.0 13 2003 San Francisco 80 1102 13.8 9 2004 Philadelphia 77 1200 15.6 14 2005 Philadelphia 47 763 16.2 6 2006 Dallas 85 1180 13.9 13 2007 Dallas 81 1355 16.7 15 2008 Dallas 69 1052 15.2 10 2009 Buffalo 55 829 15.1 5 2010 Cincinnati 72 983 13.7 9 Totals 1078 15934 14.8 153

___

Postseason Year Team Rec Yds Avg TD 1996 San Francisco 1 7 7.0 0 1997 San Francisco 10 149 14.9 1 1998 San Francisco 11 146 13.3 1 2001 San Francisco 4 40 10.0 0 2002 San Francisco 13 212 16.3 2 2004 San Francisco 9 122 13.6 0 2006 Dallas 2 26 13.0 0 2007 Dallas 4 49 12.3 1 Totals 54 751 13.9 5

