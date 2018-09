Randy Moss Career Stats

By The Associated Press

Regular Season Year Team Rec Yards Avg. TD 1998 Minnesota 69 1313 19.0 17 1999 Minnesota 80 1413 17.7 11 2000 Minnesota 77 1437 18.7 15 2001 Minnesota 82 1233 15.0 10 2002 Minnesota 106 1347 12.7 7 2003 Minnesota 111 1632 14.7 17 2004 Minnesota 49 767 15.7 13 2005 Oakland 60 1005 16.8 8 2006 Oakland 42 553 13.2 3 2007 New England 98 1493 15.2 23 2008 New England 69 1008 14.6 11 2009 New England 83 1264 15.2 13 2010 NE-Min-Tenn 28 393 14.0 5 2012 San Francisco 28 434 15.5 3 Totals 982 15292 15.6 156

Playoffs Year Rec Yards Avg. TD 1998 Minnesota 10 148 14.8 2 1999 Minnesota 14 315 22.5 3 2000 Minnesota 4 139 34.8 2 2004 Minnesota 7 121 17.3 2 2007 New England 7 94 13.4 1 2009 New England 5 48 9.6 0 2012 San Francisco 7 112 16.0 0 Totals 54 977 18.1 10

