WCHA Glance

By The Associated Press

All Times EST Overall W L T SW Pts GF GA W L T Bowling Green 7 2 5 2 28 38 31 8 5 6 Minnesota St. 9 3 0 0 27 50 28 11 5 0 Michigan Tech 6 6 4 1 23 46 44 8 7 4 N. Michigan 6 4 2 2 22 29 26 8 8 2 Ferris St. 6 5 1 0 19 33 30 9 10 1 Ala.-Huntsville 5 5 2 1 18 37 37 6 10 2 Alaska 5 8 1 1 17 41 45 7 11 2 Bemidji St. 2 4 4 2 12 28 32 5 6 5 Lake Superior St. 3 7 2 0 11 27 43 4 11 3 Alaska Anchorage 1 6 3 3 9 20 33 1 11 4

___

Friday’s Games

Minnesota St. 5, Lake Superior St. 1

Ferris St. 4, Michigan Tech 3

Ala.-Huntsville 3, Bowling Green 3, UAH wins shootout 2-1

N. Michigan 1, Bemidji St. 1, NMU scores 3×3 OT

Alaska 7, Alaska Anchorage 2

Saturday’s Games

Bowling Green 3, Ala.-Huntsville 1

Minnesota St. 7, Lake Superior St. 0

Michigan Tech 5, Ferris St. 1

N. Michigan 4, Bemidji St. 4, NMU wins shootout 1-0

Alaska 3, Alaska Anchorage 2

Friday, Dec. 15

Lake Superior St. at Michigan Tech, 7:07 p.m.

Ferris St. at N. Michigan, 7:07 p.m.

Alaska Anchorage at Bemidji St., 8:07 p.m.

Ala.-Huntsville at Minnesota St., 8:07 p.m.

Saturday, Dec. 16

Lake Superior St. at Michigan Tech, 7:07 p.m.

Ferris St. at N. Michigan, 7:07 p.m.

Alaska Anchorage at Bemidji St., 8:07 p.m.

Ala.-Huntsville at Minnesota St., 8:07 p.m.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.