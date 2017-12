Seahawks-Jaguars Stats

By The Associated Press

Seattle 0 0 10 14—24 Jacksonville 3 0 21 6—30 First Quarter

Jac_FG Lambo 38, 6:26.

Third Quarter

Jac_Westbrook 18 pass from Bortles (Lambo kick), 12:02.

Sea_FG Walsh 28, 8:30.

Sea_Baldwin 26 pass from R.Wilson (Walsh kick), 7:32.

Jac_Cole 75 pass from Bortles (Lambo kick), 7:21.

Jac_Fournette 1 run (Lambo kick), 5:37.

Fourth Quarter

Jac_FG Lambo 51, 10:04.

Sea_P.Richardson 61 pass from R.Wilson (Walsh kick), 9:48.

Jac_FG Lambo 32, 4:05.

Sea_Lockett 74 pass from R.Wilson (Walsh kick), 3:42.

A_64,431.

___

Sea Jac First downs 17 19 Total Net Yards 401 425 Rushes-yards 24-141 38-157 Passing 260 268 Punt Returns 3-5 3-72 Kickoff Returns 6-101 3-57 Interceptions Ret. 0-0 3-0 Comp-Att-Int 17-31-3 18-27-0 Sacked-Yards Lost 2-11 0-0 Punts 4-45.3 5-38.8 Fumbles-Lost 0-0 1-1 Penalties-Yards 6-73 7-48 Time of Possession 26:59 33:01

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Seattle, M.Davis 15-66, R.Wilson 5-50, McKissic 3-15, Lockett 1-10. Jacksonville, Fournette 24-101, Ivory 6-48, Yeldon 2-9, Bortles 6-(minus 1).

PASSING_Seattle, R.Wilson 17-31-3-271. Jacksonville, Bortles 18-27-0-268.

RECEIVING_Seattle, McKissic 5-20, Lockett 4-90, Baldwin 3-78, P.Richardson 3-72, Willson 1-12, M.Davis 1-(minus 1). Jacksonville, Westbrook 5-81, Lee 5-65, Fournette 4-18, Cole 3-99, Pinkard 1-5.

MISSED FIELD GOALS_Seattle, Walsh 38.

