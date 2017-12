Sabres-Blues Sums

By The Associated Press

Buffalo 0 0 2 0—2 St. Louis 1 1 0 1—3

First Period_1, St. Louis, Schenn 16 (Edmundson, Steen), 0:40. Penalties_Bortuzzo, STL, (interference), 14:05; Falk, BUF, (interference), 17:06.

Second Period_2, St. Louis, Stastny 7 (Edmundson, Tarasenko), 16:17. Penalties_Sundqvist, STL, (tripping), 3:29; Falk, BUF, (roughing), 6:43; Schenn, STL, served by Jaskin, (roughing), 6:43; Schenn, STL, (roughing), 6:43; McCabe, BUF, (hooking), 12:12; Falk, BUF, (hooking), 18:14.

Third Period_3, Buffalo, Rodrigues 1 (Kane, Reinhart), 1:42 (pp). 4, Buffalo, Rodrigues 2 (Scandella, O’Reilly), 18:33. Penalties_Sobotka, STL, (hooking), 0:54.

Overtime_5, St. Louis, Tarasenko 14 (Stastny, Parayko), 4:24. Penalties_None.

Shots on Goal_Buffalo 7-7-9-1_24. St. Louis 16-9-16-4_45.

Power-play opportunities_Buffalo 1 of 4; St. Louis 0 of 3.

Goalies_Buffalo, Lehner 6-12-4 (45 shots-42 saves). St. Louis, Allen 17-6-2 (24-22).

A_17,310 (19,150). T_2:33.

Referees_Eric Furlatt, Brad Watson. Linesmen_Devin Berg, Scott Cherrey.

