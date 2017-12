QBE Shootout Scores

By The Associated Press

Sunday At Tiburon Golf Club Naples, Fla. Purse: $3.3 million Yardage: 7,382; Par: 72 Final Steve Stricker/Sean O’Hair, $410,000 each 57-69-64—190 -26 Shane Lowry/Graeme McDowell, $257,500 62-64-66—192 -24 Pat Perez/Brian Harman, $155,000 62-68-64—194 -22 Gary Woodland/Daniel Berger, $108,333 61-70-64—195 -21 Brendan Steele/Keegan Bradley, $108,333 58-70-67—195 -21 Lexi Thompson/Tony Finau, $108,333 63-66-66—195 -21 Bubba Watson/Brandt Snedeker, $90,000 59-72-66—197 -19 Zach Johnson/Charley Hoffman, $87,500 65-70-63—198 -18 Matt Kuchar/Harris English, $83,750 63-72-64—199 -17 Kyle Stanley/Russell Henley, $83,750 63-69-67—199 -17 Kevin Kisner/Kevin Chappell, $80,000 61-70-69—200 -16 Billy Horschel/Jason Dufner, $77,500 61-69-71—201 -15

