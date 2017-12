NFC Individual Leaders

By The Associated Press

Week 16 Quarterbacks Att Com Yds TD Int Stafford, DET 536 351 4123 26 10 Brees, NOR 506 364 4089 22 8 Cousins, WAS 503 327 3935 27 10 Goff, LA 477 296 3804 28 7 M. Ryan, ATL 484 314 3778 19 12 R. Wilson, SEA 524 321 3762 32 11 Keenum, MIN 452 304 3358 21 7 Manning, NYG 543 342 3336 18 12 Wentz, PHL 440 265 3296 33 7 Prescott, DAL 460 291 3146 21 13

___

Rushers Att Yds Avg LG TD Gurley, LA 279 1305 4.7 57t 13 J. Howard, CHI 267 1113 4.2 53 9 Ingram, NOR 217 1089 5.0 72 12 E. Elliott, DAL 215 880 4.1 30 7 Hyde, SNF 225 850 3.8 61 6 D. Freeman, ATL 185 842 4.6 44 7 L. Murray, MIN 196 731 3.7 46 6 Blount, PHL 159 717 4.5 68 2 Newton, CAR 128 695 5.4 69 6 Kamara, NOR 111 684 6.2 74t 7

___

Receivers No Yds Avg LG TD Ju. Jones, ATL 83 1364 16.4 53 3 Thielen, MIN 85 1215 14.3 65t 4 Mic. Thomas, NOR 98 1151 11.7 35 5 Fitzgerald, ARI 101 1101 10.9 37 6 M. Jones, DET 57 1020 17.9 58 8 Mi. Evans, TAM 66 946 14.3 42t 5 M. Goodwin, SNF 54 934 17.3 83t 1 Baldwin, SEA 71 901 12.7 54 6 Tate, DET 85 899 10.6 45t 4 D. Adams, GBY 74 885 12.0 55t 10

___

Punters No Yds Lg Avg Hekker, LA 58 2772 70 47.8 Morstead, NOR 56 2637 68 47.1 A. Lee, ARI 82 3840 62 46.8 O’Donnell, CHI 80 3724 69 46.6 Do. Jones, PHL 52 2400 62 46.2 Palardy, CAR 64 2940 63 45.9 Way, WAS 74 3368 64 45.5 Jo. Ryan, SEA 84 3793 74 45.2 Bosher, ATL 48 2146 62 44.7 Wing, NYG 86 3826 69 44.5

___

Punt Returners No Yds Avg Long TD Agnew, DET 26 416 16.0 88t 2 P. Cooper, LA 30 393 13.1 53 0 Tr. Davis, GBY 22 243 11.0 65 0 Barner, PHL 21 211 10.0 76 0 Sherels, MIN 32 321 10.0 46 0 Cohen, CHI 28 259 9.2 61t 1 T. Taylor, SNF 27 249 9.2 39 0 Switzer, DAL 28 244 8.7 83t 1 A. Roberts, ATL 23 183 8.0 27 0 McCaffrey, CAR 22 162 7.4 25 0

___

Kickoff Returners No Yds Avg LG TD P. Cooper, LA 34 932 27.4 103t 1 Switzer, DAL 23 586 25.5 61 0 Lockett, SEA 33 793 24.0 57 0 Tr. Davis, GBY 28 671 24.0 34 0 A. Roberts, ATL 38 860 22.6 61 0 Cohen, CHI 23 516 22.4 46 0 Bolden, SNF 19 396 20.8 34 0

___

Scoring Touchdowns TD Rush Rec Ret Pts Gurley, LA 19 13 6 0 114 Kamara, NOR 12 7 5 0 74 Ingram, NOR 12 12 0 0 72 J. Graham, SEA 10 0 10 0 62 D. Adams, GBY 10 0 10 0 60 Jeffery, PHL 9 0 9 0 60 Agholor, PHL 9 0 8 0 54 E. Elliott, DAL 9 7 2 0 54 J. Howard, CHI 9 9 0 0 54

___

Kicking PAT FG LG Pts Zuerlein, LA 44/46 38/40 56 158 Gould, SNF 24/26 37/39 52 135 Lutz, NOR 44/47 30/35 53 134 Forbath, MIN 31/36 32/37 53 127 M. Bryant, ATL 34/34 29/34 57 121 Prater, DET 37/38 28/33 58 121 Gano, CAR 33/36 28/29 48 117 Jak. Elliott, PHL 38/41 24/28 61 110 Ph. Dawson, ARI 21/24 28/36 57 105 Walsh, SEA 34/35 20/27 49 94

___

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.