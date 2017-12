NBA Team Statistics

By The Associated Press

Includes games of Friday, December 22, 2017

Team Offense

G Pts Avg Golden State 32 3714 116.1 Houston 31 3528 113.8 Toronto 30 3349 111.6 Cleveland 33 3674 111.3 New Orleans 32 3542 110.7 Philadelphia 31 3368 108.6 Indiana 32 3461 108.2 Minnesota 32 3449 107.8 Brooklyn 31 3323 107.2 Denver 32 3428 107.1 L.A. Lakers 30 3213 107.1 Phoenix 34 3596 105.8 Orlando 33 3479 105.4 Milwaukee 30 3153 105.1 Washington 32 3357 104.9 Charlotte 32 3341 104.4 L.A. Clippers 31 3232 104.3 New York 32 3333 104.2 Atlanta 32 3313 103.5 Boston 35 3609 103.1 Detroit 32 3286 102.7 Oklahoma City 32 3284 102.6 Utah 33 3368 102.1 Portland 32 3260 101.9 San Antonio 33 3328 100.8 Miami 32 3209 100.3 Dallas 33 3292 99.8 Chicago 31 3090 99.7 Sacramento 31 2991 96.5 Memphis 32 3028 94.6

___

Team Defense

G Pts Avg San Antonio 33 3233 98.0 Boston 35 3443 98.4 Memphis 32 3182 99.4 Oklahoma City 32 3203 100.1 Portland 32 3218 100.6 Utah 33 3321 100.6 Miami 32 3257 101.8 Detroit 32 3271 102.2 Dallas 33 3396 102.9 Toronto 30 3089 103.0 Houston 31 3204 103.4 New York 32 3313 103.5 Washington 32 3316 103.6 Sacramento 31 3255 105.0 Golden State 32 3369 105.3 Milwaukee 30 3160 105.3 L.A. Clippers 31 3287 106.0 Chicago 31 3288 106.1 Minnesota 32 3403 106.3 Charlotte 32 3408 106.5 Denver 32 3410 106.6 Indiana 32 3410 106.6 Cleveland 33 3550 107.6 Atlanta 32 3481 108.8 Philadelphia 31 3392 109.4 Brooklyn 31 3404 109.8 L.A. Lakers 30 3297 109.9 Orlando 33 3640 110.3 New Orleans 32 3564 111.4 Phoenix 34 3834 112.8

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.