Money Leaders

By The Associated Press

HORSE RACING Through Dec. 24 National Thoroughbred Racing Association Jockeys Sts 1st 2nd 3rd Earnings Jose Ortiz 1387 266 258 207 $27,181,860 Mike Smith 264 68 38 42 $26,085,348 Javier Castellano 1254 221 231 182 $24,823,307 Irad Ortiz Jr. 1478 314 284 226 $22,812,441 John Velazquez 930 203 126 126 $21,838,946 Joel Rosario 1002 170 162 169 $19,336,988 Florent Geroux 997 177 133 142 $16,449,651 Julien Leparoux 795 136 106 102 $13,388,311 Luis Saez 1406 229 199 191 $13,173,371 Manuel Franco 1318 187 174 186 $12,643,987 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Bob Baffert 302 84 56 36 $27,221,754 Chad Brown 810 212 160 127 $26,066,237 Todd Pletcher 1044 251 170 142 $23,558,491 Steven Asmussen 1899 380 326 265 $21,625,259 Mark Casse 1304 231 204 172 $17,313,280 Michael Maker 1078 212 167 132 $10,756,937 William Mott 700 103 110 74 $9,373,540 Jerry Hollendorfer 947 170 154 149 $9,264,415 Brad Cox 763 197 135 102 $8,667,528 H. Graham Motion 176 95 93 89 $7,897,690 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings Arrogate 5 2 1 0 $13,338,000 Gun Runner 6 5 1 0 $6,950,700 Shaman Ghost 4 2 2 0 $2,520,000 Always Dreaming 7 4 0 1 $2,320,600 Talismanic (GB) 1 1 0 0 $2,200,000 Neolithic 5 1 1 3 $2,169,000 West Coast 9 6 2 1 $2,083,800 World Approval 6 5 0 0 $2,043,600 Collected 5 4 1 0 $1,846,800 Beach Patrol 7 2 2 1 $1,749,975

U.S. Trotting Drivers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Yannick Gingras 1989 395 327 248 $12,949,920 Jason Bartlett 2657 607 422 362 $11,751,964 Tim Tetrick 2651 534 402 379 $11,598,397 David Miller 1872 316 290 286 $10,986,651 Matt Kakaley 2659 390 368 345 $9,042,027 Jordan Stratton 2442 394 356 314 $9,024,298 Aaron Merriman 4620 1074 754 632 $8,661,107 George Brennan 2396 350 309 314 $7,654,937 Corey Callahan 2894 475 442 376 $7,628,634 Scott Zeron 1802 220 201 238 $7,490,548 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Ron Burke 4477 887 717 595 $21,048,362 Jimmy Takter 674 150 116 88 $8,268,346 Rene Allard 1930 440 292 225 $6,512,055 Brian Brown 547 151 80 73 $5,798,153 Julie Miller 613 138 112 95 $4,677,954 Ake Svanstedt 595 124 87 73 $4,674,656 Richard Banca 1122 197 177 152 $4,261,077 Erv Miller 885 166 127 127 $3,872,505 Gilbert Garcia-Herrera 1332 262 209 171 $3,650,808 John Butenschoen 628 97 89 85 $3,558,332 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings Downbytheseaside 3HP 22 14 2 3 $1,602,452 Fear The Dragon 3HP 18 12 4 0 $1,350,156 Ariana G 3MT 15 12 2 1 $1,123,690 Hannelore Hanover 5MT 17 10 5 0 $1,049,129 Devious Man 3HT 17 4 8 3 $1,030,444 Huntsville 3HP 14 8 4 1 $1,014,428 What The Hill 3HT 18 9 1 2 $948,178 Youaremycandygirl 2MP 11 9 0 0 $895,615 Manchego 2MT 12 12 0 0 $873,948 Keystone Velocity 9HP 22 8 3 1 $783,442

TENNIS Final ATP World Tour Money

1. Rafael Nadal, $12,704,000

2. Roger Federer, $11,786,856

3. Grigor Dimitrov, $5,628,510

4. Alexander Zverev, $4,308,998

5. Dominic Thiem, $3,715,626

6. Marin Cilic, $3,655,738

7. David Goffin, $3,544,676

8. Jack Sock, $3,096,573

9. Kevin Anderson, $2,857,945

10. Stan Wawrinka, $2,818,912

Ranking

1. Rafael Nadal, 10645

2. Roger Federer, 9605

3. Grigor Dimitrov, 5150

4. Alexander Zverev, 4610

5. Dominic Thiem, 4015

6. Marin Cilic, 3805

7. David Goffin, 3775

8. Jack Sock, 3165

9. Stan Wawrinka, 3150

10. Pablo Carreno Busta, 2615

WTA Money

1. Venus Williams, $5,468,741

2. Garbine Muguruza, $5,433,457

3. Simona Halep, $5,275,227

4. Caroline Wozniacki, $4,748,518

5. Sloane Stephens, $4,098,941

6. Jelena Ostapenko, $3,998,026

7. Karolina Pliskova, $3,902,665

8. Caroline Garcia, $3,427,150

9. Elina Svitolina, $3,263,316

10. Johanna Konta, $2,931,494

Ranking

1. Simona Halep, 6175

2. Garbine Muguruza, 6135

3. Caroline Wozniacki, 6015

4. Karolina Pliskova, 5730

5. Venus Williams, 5597

6. Elina Svitolina, 5500

7. Jelena Ostapenko, 5010

8. Caroline Garcia, 4420

9. Johanna Konta, 3610

10. CoCo Vandeweghe, 3258

MOTORSPORTS Final NASCAR Monster Energy Cup Points

1. Martin Truex Jr., 5040.

2. Kyle Busch, 5035.

3. Kevin Harvick, 5033.

4. Brad Keselowski, 5030.

5. Chase Elliott, 2377.

6. Denny Hamlin, 2353.

7. Matt Kenseth, 2344.

8. Kyle Larson, 2320.

9. Ryan Blaney, 2305.

10. Jimmie Johnson, 2260.

XFINITY Points

1. William Byron, 4034.

2. Elliott Sadler, 4029.

3. Justin Allgaier, 4025.

4. Daniel Hemric, 4003.

5. Cole Custer, 2288.

6. Brennan Poole, 2223.

7. Matt Tifft, 2211.

8. Ryan Reed, 2161.

9. Michael Annett, 2155.

10. Brendan Gaughan, 2153.

Camping World Truck Points

1. Christopher Bell, 4035.

2. Johnny Sauter, 4034.

3. Austin Cindric, 4032.

4. Matt Crafton, 4031.

5. Ben Rhodes, 2263.

6. Chase Briscoe, 2248.

7. Kaz Grala, 2214.

8. John Hunter Nemechek, 2206.

9. Ryan Truex, 772.

10. Noah Gragson, 724.

Formula 1

1. Lewis Hamilton, 363.

2. Sebastian Vettel, 317.

3. Valtteri Bottas, 305.

4. Kimi Raikkonen, 205.

5. Daniel Ricciardo, 200.

6. Max Verstappen, 168.

7. Sergio Perez, 100.

8. Esteban Ocon, 87.

9. Carlos Sainz, 54.

10. Nico Hulkenberg, 43.

IndyCar

1. Josef Newgarden, 642.

2. Simon Pagenaud, 629.

3. Scott Dixon, 621.

4. Helio Castroneves, 598.

5. Will Power, 562.

6. Graham Rahal, 522.

7. Alexander Rossi, 494.

8. Takuma Sato, 441.

9. Ryan Hunter-Reay, 421.

10. Tony Kanaan, 403.

