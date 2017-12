BC-BKN–NBA Leaders

By The Associated Press

THROUGH DECEMBER 23

Scoring

G FG FT PTS AVG Harden, HOU 31 303 270 1009 32.5 Antetokounmpo, MIL 29 313 218 858 29.6 James, CLE 33 357 153 936 28.4 Durant, GOL 28 267 134 736 26.3 Cousins, NOR 33 293 197 855 25.9 Oladipo, IND 32 289 142 808 25.2 Lillard, POR 31 251 193 782 25.2 Davis, NOR 28 257 173 704 25.1 Irving, BOS 34 309 137 846 24.9 DeRozan, TOR 31 268 205 771 24.9 Porzingis, NYK 26 230 131 641 24.7 Booker, PHX 25 213 120 608 24.3 Embiid, PHL 24 197 158 569 23.7 Westbrook, OKC 33 280 166 780 23.6 Beal, WAS 33 273 137 759 23.0 Aldridge, SAN 33 286 140 731 22.2 Walker, CHA 31 221 152 666 21.5 Middleton, MIL 31 237 109 646 20.8 Williams, LAC 31 209 144 643 20.7 McCollum, POR 32 253 82 663 20.7

FG Percentage

FG FGA PCT Capela, HOU 170 245 .694 Jordan, LAC 150 231 .649 Adams, OKC 161 255 .631 Collins, ATL 133 215 .619 Kanter, NYK 169 279 .606 Scott, WAS 124 211 .588 James, CLE 357 626 .570 Davis, NOR 257 452 .569 Favors, UTA 159 288 .552 Randle, LAL 150 273 .549

Rebounds

G OFF DEF TOT AVG Jordan, LAC 32 150 338 488 15.2 Drummond, DET 32 157 317 474 14.8 Howard, CHA 33 117 286 403 12.2 Cousins, NOR 33 68 330 398 12.1 Towns, MIN 33 97 288 385 11.7 Capela, HOU 28 90 226 316 11.3 Embiid, PHL 24 54 207 261 10.9 Antetokounmpo, MIL 29 64 240 304 10.5 Davis, NOR 28 67 225 292 10.4 Jokic, DEN 26 66 201 267 10.3

Assists

G AST AVG Westbrook, OKC 33 326 9.9 James, CLE 33 305 9.2 Harden, HOU 31 279 9.0 Simmons, PHL 31 240 7.7 Green, GOL 27 196 7.3 Ball, LAL 31 220 7.1 Teague, MIN 29 205 7.1 Lowry, TOR 31 219 7.1 Schroder, ATL 30 201 6.7 Dinwiddie, Bro 31 202 6.5

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.