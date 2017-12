AFC Individual Leaders

By The Associated Press

Week 16 Quarterbacks Att Com Yds TD Int Brady, NE 544 367 4387 30 8 Rivers, LAC 538 332 4128 25 10 Al. Smith, KC 505 341 4042 26 5 Roethlisberger, PIT 532 340 4025 26 14 Bortles, JAC 489 300 3529 21 11 D. Carr, OAK 458 289 3113 20 10 Dalton, CIN 452 274 3098 22 12 Mariota, TEN 432 269 3098 12 15 Brissett, IND 444 261 2984 12 7 Flacco, BAL 502 327 2938 16 12

Rushers Att Yds Avg LG TD K. Hunt, KC 271 1292 4.8 69t 7 L. Bell, PIT 307 1222 4.0 27 8 McCoy, BUF 276 1128 4.1 48t 6 M. Gordon, LAC 267 1012 3.8 87t 8 Fournette, JAC 249 971 3.9 90t 9 C.. Anderson, DEN 227 946 4.2 40 3 A. Collins, BAL 192 895 4.7 50 5 Gore, IND 237 861 3.6 21 3 Crowell, CLE 191 832 4.4 59 2 D. Lewis, NE 154 803 5.2 44 5

Receivers No Yds Avg LG TD A. Brown, PIT 101 1533 15.2 57 9 D. Hopkins, HOU 92 1313 14.3 72t 12 K. Allen, LAC 93 1260 13.5 51 5 T. Hill, KC 75 1183 15.8 79t 7 Gronkowski, NE 69 1084 15.7 53t 8 A. Green, CIN 73 1061 14.5 77t 8 Kelce, KC 83 1038 12.5 44 8 Cooks, NE 60 1003 16.7 64t 6 T. Hilton, IND 54 952 17.6 80t 4 R. Anderson, NYJ 62 939 15.1 69t 7

Punters No Yds Lg Avg Kern, TEN 66 3345 74 50.7 Lechler, HOU 81 3964 68 48.9 Kaser, LAC 72 3495 69 48.5 B. Colquitt, CLE 75 3606 67 48.1 M. King, OAK 61 2927 65 48.0 Huber, CIN 80 3759 63 47.0 Lac. Edwards, NYJ 87 4054 70 46.6 Dixon, DEN 69 3174 60 46.0 Koch, BAL 76 3432 67 45.2 Sanchez, IND 79 3529 61 44.7

Punt Returners No Yds Avg Long TD Mickens, JAC 23 274 11.9 72 1 Campanaro, BAL 21 249 11.9 77t 1 T. Benjamin, LAC 27 257 9.5 65t 1 A. Jackson, TEN 30 271 9.0 46 0 Amendola, NE 23 207 9.0 40 0 McKenzie, DEN 21 183 8.7 44 0 T. Hill, KC 25 204 8.2 82t 1 J. Grant, MIA 23 178 7.7 27 0 Erickson, CIN 35 253 7.2 29 0 Peppers, CLE 29 182 6.3 25 0

Kickoff Returners No Yds Avg LG TD Patterson, OAK 18 509 28.3 49 0 D. Lewis, NE 23 570 24.8 103t 1 A. Hunt, KC 25 611 24.4 42 0 A. Jackson, TEN 25 578 23.1 57 0 J. Grant, MIA 21 479 22.8 31 0 Erickson, CIN 31 646 20.8 41 0 Tate, BUF 27 527 19.5 29 0

Scoring Touchdowns TD Rush Rec Ret Pts M. Gordon, LAC 12 8 4 0 72 D. Hopkins, HOU 12 0 12 0 72 L. Bell, PIT 10 8 2 0 60 Fournette, JAC 10 9 1 0 60 K. Hunt, KC 10 7 3 0 60 A. Brown, PIT 9 0 9 0 56 Crabtree, OAK 8 0 8 0 52 Gronkowski, NE 8 0 8 0 50

Kicking PAT FG LG Pts Gostkowski, NE 42/44 36/39 62 150 Butker, KC 25/25 36/40 53 133 Tucker, BAL 36/36 32/35 57 132 Boswell, PIT 29/31 33/36 53 128 Succop, TEN 31/32 32/39 52 127 Hauschka, BUF 28/28 26/30 56 106 Vinatieri, IND 20/22 27/32 53 101 Catanzaro, NYJ 29/29 23/27 57 98 McManus, DEN 24/24 23/31 53 93 Fairbairn, HOU 31/34 18/23 55 85 Parkey, MIA 25/28 20/22 54 85

