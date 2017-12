AFC Individual Leaders

By The Associated Press

Week 16 Quarterbacks Att Com Yds TD Int Brady, NE 516 346 4163 28 7 Roethlisberger, PIT 532 340 4025 26 14 Rivers, LAC 498 310 3838 24 10 Al. Smith, KC 466 316 3738 25 5 Bortles, JAC 439 268 3147 19 8 D. Carr, OAK 458 289 3113 20 10 Brissett, IND 444 261 2984 12 7 Flacco, BAL 502 327 2938 16 12 McCown, NYJ 397 267 2926 18 9 Dalton, CIN 411 247 2860 21 11

Rushers Att Yds Avg LG TD L. Bell, PIT 307 1222 4.0 27 8 K. Hunt, KC 242 1201 5.0 69t 6 McCoy, BUF 259 1057 4.1 48t 6 M. Gordon, LAC 248 931 3.8 87t 7 Fournette, JAC 231 923 4.0 90t 8 A. Collins, BAL 192 895 4.7 50 5 Gore, IND 237 861 3.6 21 3 C.. Anderson, DEN 211 858 4.1 40 2 L. Miller, HOU 220 796 3.6 21 3 Crowell, CLE 179 788 4.4 59 2

Receivers No Yds Avg LG TD A. Brown, PIT 101 1533 15.2 57 9 D. Hopkins, HOU 92 1313 14.3 72t 12 K. Allen, LAC 88 1197 13.6 51 5 T. Hill, KC 69 1074 15.6 79t 7 Gronkowski, NE 64 1017 15.9 53t 7 Kelce, KC 79 991 12.5 44 7 Cooks, NE 58 984 17.0 64t 6 A. Green, CIN 67 980 14.6 77t 8 T. Hilton, IND 54 952 17.6 80t 4 R. Anderson, NYJ 57 888 15.6 69t 7

Punters No Yds Lg Avg Kern, TEN 62 3200 74 51.6 Lechler, HOU 81 3964 68 48.9 Kaser, LAC 63 3079 69 48.9 B. Colquitt, CLE 68 3272 67 48.1 M. King, OAK 61 2927 65 48.0 Huber, CIN 76 3607 63 47.5 Lac. Edwards, NYJ 78 3633 70 46.6 Dixon, DEN 64 2953 60 46.1 Koch, BAL 76 3432 67 45.2 Haack, MIA 77 3450 64 44.8

Punt Returners No Yds Avg Long TD Mickens, JAC 23 274 11.9 72 1 Campanaro, BAL 21 249 11.9 77t 1 Tate, BUF 18 179 9.9 40 0 T. Benjamin, LAC 24 228 9.5 65t 1 A. Jackson, TEN 28 259 9.2 46 0 Amendola, NE 21 188 9.0 40 0 McKenzie, DEN 21 183 8.7 44 0 T. Hill, KC 24 203 8.5 82t 1 J. Grant, MIA 23 178 7.7 27 0 Erickson, CIN 34 250 7.4 29 0

Kickoff Returners No Yds Avg LG TD Patterson, OAK 18 509 28.3 49 0 D. Lewis, NE 21 527 25.1 103t 1 A. Hunt, KC 22 535 24.3 42 0 J. Grant, MIA 20 453 22.6 31 0 Erickson, CIN 29 619 21.3 41 0 A. Jackson, TEN 22 469 21.3 48 0 Tate, BUF 25 495 19.8 29 0

Scoring Touchdowns TD Rush Rec Ret Pts D. Hopkins, HOU 12 0 12 0 72 M. Gordon, LAC 11 7 4 0 66 L. Bell, PIT 10 8 2 0 60 A. Brown, PIT 9 0 9 0 56 Fournette, JAC 9 8 1 0 54 K. Hunt, KC 9 6 3 0 54 Crabtree, OAK 8 0 8 0 52 Burkhead, NE 8 5 3 0 48 A. Green, CIN 8 0 8 0 48 T. Hill, KC 8 0 7 1 48 Landry, MIA 8 0 8 0 48 McCoy, BUF 8 6 2 0 48

Kicking PAT FG LG Pts Gostkowski, NE 38/40 33/36 62 137 Tucker, BAL 36/36 32/35 57 132 Boswell, PIT 29/31 33/36 53 128 Butker, KC 23/23 31/34 53 116 Succop, TEN 29/30 29/35 52 116 Vinatieri, IND 20/22 27/32 53 101 Catanzaro, NYJ 28/28 23/27 57 97 Hauschka, BUF 27/27 23/26 56 96 McManus, DEN 24/24 22/30 53 90 Fairbairn, HOU 31/34 18/23 55 85

