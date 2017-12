AFC Individual Leaders

By The Associated Press

Week 14 Quarterbacks Att Com Yds TD Int Brady, NE 438 300 3632 26 4 Rivers, LAC 431 272 3292 21 7 Al. Smith, KC 402 273 3239 23 4 Roethlisberger, PIT 436 274 3238 22 13 McCown, NYJ 385 261 2880 18 8 D. Carr, OAK 379 244 2731 17 8 Dalton, CIN 360 222 2606 20 8 Bortles, JAC 383 229 2553 14 8 Brissett, IND 359 217 2542 10 7 Mariota, TEN 329 208 2423 10 12

Rushers Att Yds Avg LG TD Bell, PIT 270 1057 3.9 27 5 K. Hunt, KC 193 930 4.8 69t 4 McCoy, BUF 207 851 4.1 48t 4 Fournette, JAC 207 822 4.0 90t 7 M. Gordon, LAC 207 775 3.7 87t 5 L. Miller, HOU 194 711 3.7 21 3 A. Collins, BAL 144 705 4.9 50 4 C.. Anderson, DEN 159 652 4.1 40 2 Gore, IND 174 632 3.6 21 3 D. Henry, TEN 125 629 5.0 75t 4

Receivers No Yds Avg LG TD A. Brown, PIT 88 1296 14.7 51t 9 D. Hopkins, HOU 77 1084 14.1 72t 9 K. Allen, LAC 77 1032 13.4 50 5 T. Hill, KC 60 911 15.2 79t 6 A. Green, CIN 60 886 14.8 77t 8 Cooks, NE 53 886 16.7 64t 5 Kelce, KC 66 871 13.2 44 7 Gronkowski, NE 55 849 15.4 53t 7 R. Anderson, NYJ 49 821 16.8 69t 7 T. Hilton, IND 41 791 19.3 80t 4

Punters No Yds Lg Avg Kern, TEN 54 2776 74 51.4 M. King, OAK 50 2459 65 49.2 Lechler, HOU 64 3132 68 48.9 Kaser, LAC 55 2666 69 48.5 B. Colquitt, CLE 59 2847 67 48.3 Huber, CIN 63 2991 63 47.5 L. Edwards, NYJ 63 2952 70 46.9 Sanchez, IND 66 3022 61 45.8 Koch, BAL 66 3021 67 45.8 Dixon, DEN 58 2654 58 45.8

Punt Returners No Yds Avg Long TD Campanaro, BAL 18 249 13.8 77t 1 Mickens, JAC 15 164 10.9 63t 1 Tate, BUF 17 177 10.4 40 0 A. Jackson, TEN 24 245 10.2 46 0 T. Hill, KC 20 185 9.2 82t 1 Amendola, NE 18 161 8.9 40 0 McKenzie, DEN 21 183 8.7 44 0 T. Benjamin, LAC 21 175 8.3 65t 1 Erickson, CIN 30 226 7.5 29 0 J. Grant, MIA 20 145 7.2 27 0

Kickoff Returners No Yds Avg LG TD A. Hunt, KC 19 460 24.2 42 0 Bray, IND 18 430 23.9 60 0 J. Grant, MIA 17 396 23.3 31 0 Erickson, CIN 22 478 21.7 41 0 Tate, BUF 19 405 21.3 29 0 Des. King, LAC 15 312 20.8 44 0 A. Jackson, TEN 19 393 20.7 48 0

Scoring Touchdowns TD Rush Rec Ret Pts A. Brown, PIT 9 0 9 0 56 M. Gordon, LAC 9 5 4 0 54 D. Hopkins, HOU 9 0 9 0 54 Fournette, JAC 8 7 1 0 48 A. Green, CIN 8 0 8 0 48 R. Anderson, NYJ 7 0 7 0 42 W. Fuller, HOU 7 0 7 0 42 Gronkowski, NE 7 0 7 0 42 T. Hill, KC 7 0 6 1 42 Kelce, KC 7 0 7 0 42

Kicking PAT FG LG Pts Gostkowski, NE 35/36 29/32 62 122 Boswell, PIT 23/25 28/31 53 107 Succop, TEN 26/27 26/31 52 104 Tucker, BAL 26/26 26/29 57 104 Butker, KC 18/18 24/26 53 90 Catanzaro, NYJ 27/27 21/25 57 90 Hauschka, BUF 23/23 22/25 56 89 Vinatieri, IND 17/19 22/23 53 83 Fairbairn, HOU 29/31 17/21 50 80 McManus, DEN 20/20 18/24 53 74

