Turkish Airlines Open Leading Scores

By The Associated Press

Friday At Regnum Carya Golf & Spa Resort Antalya, Turkey Purse: $7 million Yardage: 7,159; Par: 71 Second Round Nicolas Colsaerts, Belgium 64-64—128 Eddie Pepperell, England 66-66—132 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 66-67—133 Shane Lowry, Ireland 68-66—134 Stephen Gallacher, Scotland 69-65—134 Matthew Southgate, England 69-65—134 Matthew Fitzpatrick, England 69-65—134 Lee Westwood, England 67-68—135 Soren Kjeldsen, Denmark 67-69—136 Jordan Smith, England 69-67—136 Peter Uihlein, United States 69-67—136 Thomas Pieters, Belgium 69-67—136 Joost Luiten, Netherlands 64-73—137 Andres Romero, Argentina 65-72—137 Matthieu Pavon, France 66-71—137 Padraig Harrington, Ireland 65-72—137 Ian Poulter, England 66-71—137 Tyrrell Hatton, England 67-70—137 Paul Dunne, Ireland 67-70—137 Dylan Frittelli, South Africa 70-67—137 Justin Rose, England 69-68—137 Thorbjorn Olesen, Denmark 69-68—137 Also Julian Suri, United States 68-70—138 Bernd Wiesberger, Austria 69-71—140 David Lipsky, United States 74-67—141 Tommy Fleetwood, England 71-70—141 Henrik Stenson, Sweden 73-71—144

