Shriners Hospitals for Children Open Scores

Saturday At TPC Summerlin Las Vegas Purse: $6.8 million Yardage: 7,255; Par: 71 Second Round J.J. Spaun 66-65—131 Kelly Kraft 67-65—132 Robert Garrigus 70-65—135 Aaron Baddeley 70-66—136 Patton Kizzire 70-66—136 Stephan Jaeger 69-68—137 Whee Kim 65-72—137 Patrick Cantlay 67-71—138 Talor Gooch 71-67—138 Kevin Chappell 67-71—138 Tony Finau 69-69—138 Beau Hossler 69-69—138 Brandon Harkins 68-70—138 Sam Saunders 68-70—138 Troy Merritt 70-69—139 Michael Thompson 69-70—139 Chesson Hadley 74-65—139 John Huh 66-73—139 Bryson DeChambeau 67-72—139 Peter Malnati 67-72—139 Charley Hoffman 68-71—139 Kevin Tway 68-71—139 Alex Cejka 66-74—140 Graeme McDowell 70-70—140 Nick Taylor 69-71—140 David Lingmerth 71-69—140 Seamus Power 69-71—140 Ryan Blaum 66-74—140 Ryan Moore 69-71—140 Ernie Els 69-71—140 Gary Woodland 73-67—140 J.T. Poston 69-71—140 Anirban Lahiri 69-72—141 Brian Stuard 70-71—141 Brian Davis 70-71—141 Luke List 71-70—141 Corey Conners 70-71—141 Brandon Hagy 69-72—141 William McGirt 68-73—141 Roberto Díaz 69-72—141 Tom Hoge 68-73—141 A.J. McInerney 71-70—141 Ryan Hogue 68-73—141 Richy Werenski 74-68—142 Kevin Streelman 72-70—142 Luke Donald 72-70—142 Martin Flores 71-71—142 Byeong Hun An 72-70—142 Shawn Stefani 69-73—142 Trey Mullinax 73-69—142 Jimmy Stanger 67-75—142 Sam Burns 68-74—142 Jim Knous 71-71—142 Harold Varner III 70-72—142 Daniel Summerhays 67-75—142 Retief Goosen 71-71—142 Ryan Armour 68-74—142 Russell Knox 69-73—142 Jason Kokrak 67-75—142 Ben Silverman 69-73—142 Aaron Wise 73-69—142 Adam Schenk 68-74—142 Scott Stallings 73-70—143 Chad Campbell 75-68—143 Rod Pampling 70-73—143 Webb Simpson 70-73—143 Bubba Watson 72-71—143 Scott Piercy 69-74—143 Camilo Villegas 72-71—143 Austin Cook 73-70—143 Ethan Tracy 71-72—143 Alex Kang 70-73—143 Scott Brown 73-70—143 Derek Fathauer 68-75—143 James Hahn 72-71—143 Geoff Ogilvy 71-72—143 Brett Stegmaier 67-76—143 Jesse Mueller 70-73—143 Missed cut Martin Laird 72-72—144 Sangmoon Bae 71-73—144 Andrew Putnam 71-73—144 Harris English 75-69—144 Hunter Mahan 71-73—144 J.B. Holmes 70-74—144 David Hearn 71-73—144 Patrick Rodgers 76-68—144 Keith Mitchell 74-70—144 Tom Lovelady 70-74—144 Joel Dahmen 69-75—144 Fabian Gomez 73-72—145 Smylie Kaufman 75-70—145 Abraham Ancer 72-73—145 Chris Kirk 68-77—145 Vijay Singh 71-74—145 Jamie Lovemark 73-72—145 Denny McCarthy 72-73—145 Matt Every 76-70—146 Ben Martin 71-75—146 Jonathan Byrd 70-76—146 Rob Oppenheim 71-75—146 Tyler Duncan 72-74—146 Ben Crane 73-73—146 Andres Gonzales 73-73—146 Kyle Thompson 72-74—146 Ted Potter, Jr. 75-72—147 Tyrone Van Aswegen 75-72—147 Robert Streb 72-75—147 Jonas Blixt 76-71—147 Billy Hurley III 73-74—147 Jimmy Walker 73-74—147 Greg Chalmers 74-73—147 Vaughn Taylor 78-69—147 Tom Whitney 71-76—147 Nate Lashley 74-73—147 Sam Ryder 74-73—147 Jon Curran 74-73—147 Rory Sabbatini 70-77—147 Brian Gay 70-77—147 Matt Atkins 74-73—147 Martin Piller 73-74—147 Zecheng Dou 74-73—147 Rick Lamb 78-70—148 C.T. Pan 75-73—148 Taylor Moore 73-75—148 Brice Garnett 74-74—148 Scott Strohmeyer 74-74—148 Lanto Griffin 75-73—148 Colt Knost 78-71—149 Xinjun Zhang 72-77—149 Maverick McNealy 74-75—149 Zac Blair 73-77—150 Morgan Hoffmann 71-79—150 Andrew Landry 72-78—150 Andrew Yun 74-76—150 Matt Jones 75-75—150 Ricky Barnes 75-76—151 Cameron Tringale 75-77—152 Steve Wheatcroft 73-79—152 Michael Kim 76-77—153 D.A. Points 77-77—154 Nick Watney 73-82—155

