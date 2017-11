NBA Team Statistics

By The Associated Press

Includes games of Monday, November 6, 2017

Team Offense

G Pts Avg Golden State 11 1304 118.5 Washington 9 1015 112.8 Brooklyn 10 1127 112.7 Indiana 10 1103 110.3 Houston 11 1209 109.9 Minnesota 10 1094 109.4 Orlando 10 1090 109.0 Cleveland 10 1085 108.5 Toronto 9 970 107.8 Philadelphia 9 969 107.7 L.A. Clippers 9 968 107.6 Portland 10 1072 107.2 L.A. Lakers 10 1065 106.5 Denver 10 1060 106.0 New Orleans 10 1052 105.2 Phoenix 11 1153 104.8 Detroit 10 1048 104.8 New York 9 942 104.7 Oklahoma City 9 939 104.3 Milwaukee 9 937 104.1 Charlotte 10 1041 104.1 Boston 11 1139 103.5 Atlanta 11 1134 103.1 Memphis 10 1018 101.8 Miami 10 1012 101.2 San Antonio 10 999 99.9 Utah 10 993 99.3 Dallas 11 1077 97.9 Sacramento 9 844 93.8 Chicago 8 735 91.9

___

Team Defense

G Pts Avg Boston 11 1039 94.5 Oklahoma City 9 874 97.1 Memphis 10 981 98.1 Chicago 8 786 98.2 San Antonio 10 1000 100.0 Utah 10 1001 100.1 Portland 10 1009 100.9 Detroit 10 1012 101.2 L.A. Clippers 9 918 102.0 Toronto 9 925 102.8 Houston 11 1136 103.3 Miami 10 1039 103.9 New York 9 944 104.9 Charlotte 10 1051 105.1 New Orleans 10 1056 105.6 Sacramento 9 952 105.8 Denver 10 1063 106.3 Orlando 10 1063 106.3 Milwaukee 9 963 107.0 L.A. Lakers 10 1073 107.3 Dallas 11 1186 107.8 Golden State 11 1193 108.5 Philadelphia 9 977 108.6 Indiana 10 1091 109.1 Washington 9 983 109.2 Minnesota 10 1098 109.8 Atlanta 11 1216 110.5 Cleveland 10 1136 113.6 Phoenix 11 1263 114.8 Brooklyn 10 1166 116.6

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.