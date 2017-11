NBA Team Statistics

By The Associated Press

Includes games of Friday, November 3, 2017

Team Offense

G Pts Avg Golden State 9 1080 120.0 Brooklyn 9 1029 114.3 Washington 8 908 113.5 Indiana 9 1002 111.3 Orlando 9 1002 111.3 Toronto 8 874 109.2 L.A. Clippers 7 763 109.0 Minnesota 8 870 108.8 Cleveland 9 970 107.8 Philadelphia 9 969 107.7 Portland 9 969 107.7 Phoenix 9 966 107.3 Houston 10 1072 107.2 L.A. Lakers 9 958 106.4 New Orleans 9 956 106.2 Denver 9 952 105.8 Charlotte 9 947 105.2 Oklahoma City 8 840 105.0 Detroit 9 940 104.4 New York 8 834 104.2 Milwaukee 9 937 104.1 Miami 8 828 103.5 Boston 9 925 102.8 Atlanta 9 910 101.1 Memphis 8 803 100.4 San Antonio 9 887 98.6 Utah 9 883 98.1 Dallas 10 978 97.8 Sacramento 8 745 93.1 Chicago 7 645 92.1

___

Team Defense

G Pts Avg Boston 9 844 93.8 Utah 9 864 96.0 Memphis 8 770 96.2 Oklahoma City 8 771 96.4 Chicago 7 690 98.6 L.A. Clippers 7 701 100.1 San Antonio 9 905 100.6 Portland 9 910 101.1 Detroit 9 913 101.4 Toronto 8 818 102.2 Houston 10 1026 102.6 Denver 9 936 104.0 Charlotte 9 939 104.3 Miami 8 841 105.1 New York 8 843 105.4 Sacramento 8 844 105.5 Orlando 9 959 106.6 Milwaukee 9 963 107.0 New Orleans 9 966 107.3 Dallas 10 1074 107.4 L.A. Lakers 9 971 107.9 Philadelphia 9 977 108.6 Indiana 9 983 109.2 Atlanta 9 991 110.1 Washington 8 887 110.9 Golden State 9 1005 111.7 Minnesota 8 905 113.1 Cleveland 9 1019 113.2 Phoenix 9 1053 117.0 Brooklyn 9 1074 119.3

