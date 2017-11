NASCAR Camping World Truck JAG Metals 350 Results

By The Associated Press

Friday At Texas Motor Speedway Fort Worth, Texas Lap length: 1.5 miles Car number in parentheses

1. (4) Johnny Sauter, Chevrolet, 147 laps.

2. (6) Austin Cindric, Ford, 147.

3. (3) Christopher Bell, Toyota, 147.

4. (10) Chase Briscoe, Ford, 147.

5. (1) Justin Haley, Chevrolet, 147.

6. (7) Kaz Grala, Chevrolet, 147.

7. (19) Grant Enfinger, Toyota, 147.

8. (5) Ryan Truex, Toyota, 147.

9. (8) Matt Crafton, Toyota, 147.

10. (2) Noah Gragson, Toyota, 147.

11. (17) Austin Hill, Ford, 147.

12. (12) Myatt Snider, Toyota, 147.

13. (14) Regan Smith, Ford, 147.

14. (16) Stewart Friesen, Chevrolet, 147.

15. (18) Austin Wayne Self, Chevrolet, 146.

16. (15) Cody Coughlin, Toyota, 145.

17. (13) Tyler Young, Chevrolet, 145.

18. (9) Ben Rhodes, Toyota, 145.

19. (11) John H. Nemechek, Chevrolet, 145.

20. (26) Josh Reaume, Chevrolet, 139.

21. (21) Wendell Chavous,, Chevrolet, 138.

22. (28) Jennifer Jo Cobb, Chevrolet, 130.

23. (29) Norm Benning, Chevrolet, Brakes, 92.

24. (24) Jordan Anderson, Chevrolet, Power Steering, 70.

25. (30) Ted Minor, Chevrolet, Engine, 41.

26. (23) Patrick Emerling, Chevrolet, Accident, 24.

27. (20) Gray Gaulding, Chevrolet, Electrical, 23.

28. (27) Ray Ciccarelli, Chevrolet, Electrical, 21.

29. (25) JJ Yeley, Chevrolet, Electrical, 18.

30. (31) Mike Senica, Chevrolet, Oil Pressure, 8.

31. (22) Joe Nemechek, Chevrolet, Vibration, 7.

32. (32) Tommy Joe Martins, Chevrolet, Accident, 3.

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 131.38 mph.

Time of Race: 1 Hour, 40 Minutes, 42 Seconds. Margin of Victory: 0.170 Seconds.

Caution Flags: 5 for 26 laps.

Lead Changes: 11 among 10 drivers.

Lap Leaders: J. Haley 1-25; C. Bell (P) 26-37; M. Crafton (P) 38-42; M. Snider 43-63; N. Gragson 64-72; A. Cindric (P) 73-108; J. Sauter (P) 109-116; C. Briscoe 117; C. Bell (P) 118-125; G. Enfinger 126; J. Nemechek (P) 127-134; J. Sauter (P) 135-147.

Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): A. Cindric (P) 1 time for 36 laps; J. Haley 1 time for 25 laps; J. Sauter (P) 2 times for 21 laps; M. Snider 1 time for 21 laps; C. Bell (P) 2 times for 20 laps; N. Gragson 1 time for 9 laps; J. Nemechek (P) 1 time for 8 laps; M. Crafton (P) 1 time for 5 laps; G. Enfinger 1 time for 1 lap; C. Briscoe 1 time for 1 lap.

