Maple Leafs-Kings Sums

Toronto 0 2 1—3 Los Angeles 3 2 0—5

First Period_1, Los Angeles, Amadio 1 (Pearson), 2:34. 2, Los Angeles, Cammalleri 3 (D.Brown, Kopitar), 4:58 (pp). 3, Los Angeles, Lewis 4 (Cammalleri, Shore), 19:24. Penalties_van Riemsdyk, TOR, (slashing), 3:56; Laich, LA, (slashing), 5:39; Laich, LA, (interference), 7:41.

Second Period_4, Los Angeles, Toffoli 6 (Pearson, Muzzin), 14:31 (pp). 5, Los Angeles, Toffoli 7 (Kempe, Pearson), 16:32. 6, Toronto, Matthews 10, 17:50. 7, Toronto, Rielly 2 (Matthews, Hyman), 19:57. Penalties_Muzzin, LA, (slashing), 6:24; Borgman, TOR, (interference), 10:20; Polak, TOR, (interference), 12:54; Borgman, TOR, (unsportsmanlike conduct), 17:35; Shore, LA, (hooking), 17:35; Kopitar, LA, Penalty Shot (interference on breakaway (penalty shot)), 17:50.

Third Period_8, Toronto, C.Brown 5 (Gardiner, Nylander), 8:00 (pp). Penalties_Pearson, LA, (slashing), 6:29; Hyman, TOR, (holding), 13:53; Muzzin, LA, Penalty Shot (interference – displacing net (penalty shot)), 18:41.

Shots on Goal_Toronto 9-14-13_36. Los Angeles 15-7-6_28.

Power-play opportunities_Toronto 1 of 4; Los Angeles 2 of 4.

Goalies_Toronto, McElhinney 1-1-0 (28 shots-23 saves). Los Angeles, Quick 8-2-1 (36-33).

A_18,230 (18,230). T_2:36.

Referees_Trevor Hanson, Chris Schlenker. Linesmen_Trent Knorr, Bryan Pancich.

