Lions-Packers Stats

By The Associated Press

Detroit 7 7 3 13—30 Green Bay 0 3 0 14—17 First Quarter

Det_M.Jones 25 pass from Stafford (Prater kick), 1:45.

Second Quarter

Det_Abdullah 4 run (Prater kick), 2:47.

GB_FG Crosby 35, :00.

Third Quarter

Det_FG Prater 44, 9:06.

Fourth Quarter

Det_FG Prater 19, 12:31.

GB_Hundley 1 run (Crosby kick), 9:52.

Det_M.Jones 11 pass from Stafford (Prater kick), 8:06.

Det_FG Prater 31, 1:42.

GB_Williams 1 run (Crosby kick), :00.

A_77,575.

___

Det GB First downs 24 21 Total Net Yards 417 311 Rushes-yards 33-64 17-78 Passing 353 233 Punt Returns 2-9 0-0 Kickoff Returns 1-12 7-140 Interceptions Ret. 0-0 0-0 Comp-Att-Int 26-33-0 26-38-0 Sacked-Yards Lost 1-8 3-12 Punts 0-0.0 3-42.7 Fumbles-Lost 2-1 0-0 Penalties-Yards 2-19 2-20 Time of Possession 36:55 23:05

___

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Detroit, Abdullah 21-48, Riddick 5-11, Agnew 1-4, D.Washington 5-1, Stafford 1-0. Green Bay, Montgomery 5-33, Hundley 4-22, A.Jones 5-12, T.Davis 1-9, Williams 1-1, Cobb 1-1.

PASSING_Detroit, Stafford 26-33-0-361. Green Bay, Hundley 26-38-0-245.

RECEIVING_Detroit, Tate 7-113, M.Jones 7-107, Riddick 4-62, Ebron 3-35, T.Jones 2-29, Fells 1-10, Abdullah 1-9, Mihalik 1-(minus 4). Green Bay, D.Adams 7-53, Cobb 5-58, Nelson 4-35, Kendricks 2-32, Williams 2-31, A.Jones 2-(minus 1), Montgomery 1-18, Ripkowski 1-9, Rodgers 1-5, T.Davis 1-5.

MISSED FIELD GOALS_Detroit, Prater 55.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.