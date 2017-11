Crew-NYC FC, Sums

By The Associated Press

Columbus 0 0—0 New York City 1 1—2

First half_1, New York City, Villa, 23 (penalty kick), 16th minute.

Second half_2, New York City, Mensah (own goal), 53rd.

Goalies_Columbus, Zack Steffen; New York City, Sean Johnson.

Yellow Cards_Abu, Columbus, 63rd; Wallace, New York City, 74th.

Referee_Kevin Stott.

___

Lineups

Columbus_Zack Steffen; Harrison Afful, Jonathan Mensah, Josh Williams; Mohammed Abu, Federico Higuain, Hector Jimenez, Wil Trapp; Ola Kamara (Lalas Abubakar, 76th), Justin Meram (Kekuta Manneh, 69th), Pedro Santos (Adam Jahn, 88th).

New York City_Sean Johnson; Frederic Brillant, Ronald Matarrita (Andrea Pirlo, 90th), Andraz Struna (Sean Okoli, 82nd), Ben Sweat; Jack Harrison, Yangel Herrera, Maxi Moralez, Alexander Ring, Rodney Wallace (Jonathan Lewis, 92nd); David Villa.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.