Breeders’ Cup Opening Odds

By The Associated Press

At Del Mar Racetrack Del Mar, Calif. Purses do not include supplemental fees All Times EDT Friday, Nov. 3 JUVENILE FILLIES TURF 6th Race, Post Time: 5:25 p.m. 1 mile (Turf), 2YO Fillies Purse: $1 million PP Horse Jockey Odds 1. Best Performance Jose Ortiz 12-1 2. Happily (IRE) Ryan Moore 9-2 3. Now You’re Talking (IRE) Wayne Lordan 30-1 4. Madeline (IRE) Andrea Atzeni 20-1 5. Ultima D Tyler Gaffalione 12-1 6. Orbolution John Velazquez 20-1 7. Capla Temptress (IRE) Joel Rosario 6-1 8. Significant Form Irad Ortiz Jr. 8-1 9. Fatale Bere (FR) Kent Desormeaux 15-1 10. September (IRE) Seamus Heffernan 6-1 11. Rushing Fall Javier Castellano 7-2 12. Dixie Moon Eurico DaSilva 20-1 13. Juliet Capulet (IRE) Frankie Dettori 12-1 14. Moon Dash Mike Smith 15-1 AE15. Retro Flavian Prat 30-1 AE16. Goodthingstaketime (IRE) Mike Smith 30-1

DIRT MILE 7th Race, Post Time: 6:05 p.m. 1 mile, for 3YO&up Purse: $1 million PP Horse Jockey Odds 1. Iron Fist Ricardo Santana Jr. 12-1 2. Giant Expectations Gary Stevens 12-1 3. Sharp Azteca Paco Lopez 9-2 4. Gato Del Oro Jose Ortiz 30-1 5. Awesome Slew John Velazquez 12-1 6. Mor Spirit Mike Smith 3-1 7. Cupid Rafael Bejarano 8-1 8. Accelerate Victor Espinoza 7-2 9. Battle of Midway Flavien Prat 10-1 10. Practical Joke Joel Rosario 6-1

JUVENILE TURF 8th Race, Post Time: 6:50 p.m. 1 mile (Turf), 2YO colts and geldings Purse: $1 million PP Horse Jockey Odds 1. Mendelssohn Ryan Moore 8-1 2. Untamed Domain Jose Ortiz 8-1 3. Sands of Mali (FR) Flavien Prat 30-1 4. Catholic Boy Manny Franco 12-1 5. Beckford (GB) Joel Rosario 8-1 6. Masar (IRE) William Buick 9-2 7. James Garfield (IRE) Frankiee Dettori 6-1 8. Voting Control Javier Castellano 8-1 9. Encumbered Mario Gutierrez 15-1 10. Flameaway Julien Leparoux 20-1 11. Snapper Sinclair Ricardo Santana Jr. 15-1 12. Hemp Hemp Hurray John Velazquez 8-1 13. My Boy Jack Kent Desormeaux 8-1 14. Rajasinghe (IRE) Steve Donohoe 30-1 AE15. Tap Daddy Florent Geroux 20-1 AE16. Pubilius Syrus Flavien Prat 20-1

DISTAFF 9th Race, Post Time: 7:35 p.m. 1 1/8 miles, 3YO&up Fillies & Mares Purse: $2 million PP Horse Jockey Odds 1. Champagne Room Mario Gutierrez 15-1 2. Stellar Wind Victor Espinoza 5-2 3. Mopotism Frankie Dettori 30-1 4. Abel Tasman Mike Smith 4-1 5. Elate Jose Ortiz 3-1 6. Forever Unbridled John Velazquez 4-1 7. Paradise Woods Flavien Prat 9-2 8. Romantic Vision Brian Hernandez Jr. 15-1

Saturday, Nov. 4 JUVENILE FILLIES 4th Race, Post Time: 3 p.m. 1 1/16 miles, 2YO Fillies Purse: $2 million PP Horse Jockey Odds 1. Heavenly Love Julien Leparoux 9-2 2. Tell Your Mama Kent Desormeaux 30-1 3. Princess Warrior Brian Hernandez Jr. 12-1 4. Gio Game Manny Franco 15-1 5. Blonde Bomber Jose Lezcano 20-1 6. Stainless John Velazquez 20-1 7. Moonshine Memories Flavien Prat 7-2 8. Piedi Bianchi Mario Gutierrez 15-1 9. Alluring Star Joe Talamo 6-1 10. Maya Malibu Javier Castellano 20-1 11. Wonder Gadot Patrick Husbands 8-1 12. Caledonia Road Mike Smith 15-1 13. Separationofpowers Jose Ortiz 4-1

TURF SPRINT 5th Race, Post Time: 3:37 p.m. 5 furlongs (Turf), 3YO&up Purse: $1 million PP Horse Jockey Odds 1. Disco Partner Irad Ortiz Jr. 9-2 2. Holding Gold Manny Franco 15-1 3. Lady Aurelia John Velazquez 5-2 4. Stormy Liberal Joel Rosario 12-1 5. Washington DC (IRE) Ryan Moore 20-1 6. Marsha (IRE) Luke Morris 7-2 7. Richard’s Boy Flavien Prat 10-1 8. Cotai Glory (GB) Oisin Murphy 20-1 9. Mongolian Saturday Florent Geroux 20-1 10. Hogy Jose Ortiz 12-1 11. Bucchero Fernando De La Cruz 12-1 12. Pure Sensation Kendrick Carmouche 10-1 AE13. Guns Loaded Rafael Bejarano 20-1 AE14. Paquita Coqueta (CHI) Corey Nakatani 20-1

FILLY & MARE SPRINT 6th Race, Post Time: 4:14 p.m. 7 furlongs, 3YO&up fillies & mares Purse: $1 million PP Horse Jockey Odds 1. Carina Mia Javier Castellano 12-1 2. Paulassilverlining Jose Ortiz 8-1 3. Curlin’s Approval Luis Saez 20-1 4. Finest City Corey Nakatani 12-1 5. Bar of Gold Irad Ortiz Jr. 30-1 6. Proper Discretion Kent Desormeaux 30-1 7. By the Moon Rajiv Maragh 12-1 8. Constellation Flavian Prat 15-1 9. Finley’sluckycharm Brian Hernandez Jr. 6-1 10. Highway Star Angel Arroyo 15-1 11. Unique Bella Mike Smith 9-5 12. Skye Diamonds Tiago Pereira 5-1 13. Princess Karen Julien Leparoux 20-1 14. Ami’s Mesa Luis Contreras 20-1

FILLY & MARE TURF 7th Race, Post Time: 5 p.m. 1 1/8 miles (Turf), 3YO&up fillies & mares Purse: $2 million PP Horse Jockey Odds 1. War Flag Jose Ortiz 12-1 2. Senga Stephane Pasquier 20-1 3. Birdie Gold Mike Smith 30-1 4. Zipessa Joe Bravo 20-1 5. Wuheida (GB) William Buick 20-1 6. Cambodia Drayden Van Dyke 8-1 7. Dacita (CHI) Joel Rosario 8-1 8. Grand Jete (GB) Javier Castellano 6-1 9. Lady Eli Irad Ortiz Jr. 5-2 10. Queen’s Trust (GB) Frankie Dettori 12-1 11. Nezwaah (GB) Andrea Atzeni 20-1 12. Avenge Flavien Prat 8-1 13. Goodyearforroses (IRE) Corey Nakatani 12-1 14. Rhododendron (IRE) Ryan Moore 8-1 AE15. Kitten’s Roar John Velazquez 20-1 AE16. Responsibleforlove (IRE) Joe Talamo 20-1

SPRINT 8th Race, Post Time: 5:37 p.m. 6 furlongs, 3YO&up Purse: $1.5 million PP Horse Jockey Odds 1. Calculator John Velazquez 20-1 2. Drefong Mike Smith 5-2 3. American Pastime Corey Nakatani 12-1 4. B Squared Mario Gutierrez 30-1 5. Whitmore Manny Franco 15-1 6. Mind Your Biscuits Joel Rosario 6-1 7. Takaful Jose Ortiz 5-1 8. Roy H Kent Desormeaux 7-2 9. Ransom the Moon Flavian Prat 12-1 10. Imperial Hint Javier Castellano 9-2

MILE 9th Race, Post Time: 6:19 p.m. 1 mile (Turf), 3YO&up Purse: $2 million PP Horse Jockey Odds 1. Midnight Storm Tyler Baze 15-1 2. Heart to Heart Julien Leparoux 6-1 3. Mr. Roary Tyler Connor 30-1 4. Lancaster Bomber Seamus Heffernan 20-1 5. World Approval John Velazquez 9-2 6. Zelzal (FR) Gregory Benoist 20-1 7. Om Drayden Van Dyke 20-1 8. Suedois (FR) Daniel Tudhope 6-1 9. Home of The Brave (IRE) Mike Smith 20-1 10. Ribchester (IRE) William Buick 7-2 11. Ballagh Rocks Jose Lezcano 12-1 12. Roly Poly Ryan Moore 6-1 13. Blackjackcat Kent Desormeaux 15-1 14. Karar (GB) Frankie Dettori 15-1

JUVENILE 10th Race, Post Time: 6:58 p.m. 1 1/16 miles, 2YO colts and geldings Purse: $2 million PP Horse Jockey Odds 1. U S Navy Flag Ryan Moore 8-1 2. Solomini Flavien Prat 6-1 3. Firenze Fire Irad Ortiz Jr. 6-1 4. Givemeaminit Javier Castellano 20-1 5. Free Drop Billy Robby Albarado 5-1 6. Good Magic Jose Ortiz 8-1 7. The Tabulator Jose Valdivia Jr. 20-1 8. Bahamian Mario Gutierrez 30-1 9. Hazit John Velazquez 20-1 10. Golden Dragon Evin Roman 30-1 11. Bolt d’Oro Corey Nakatani 9-5 12. Hollywood Star Joel Rosario 15-1

TURF 11th Race, Post Time: 7:37 p.m. 1 1/2 mile (Turf), 3YO&up Purse: $4 million PP Horse Jockey Odds 1. Talismanic (GB) Mickael Barzalona 15-1 2. Bullards Alley Javier Castellano 15-1 3. Highland Reel (IRE) Ryan Moore 5-1 4. Decorated Knight (GB) Andrea Atzeni 15-1 5. Ulysses (IRE) Frankie Dettori 7-2 6. Cliffs of Moher (IRE) Wayne Lordan 20-1 7. Itsinthepost (FR) Tyler Baze 15-1 8. Bigger Picture John Velazquez 15-1 9. Seventh Heaven (IRE) Seamus Heffernan 20-1 10. Fanciful Angel (IRE) Irad Ortiz Jr. 12-1 11. Hunt (IRE) Flavien Prat 15-1 12. Beach Patrol Joel Rosario 4-1 13. Sadler’s Joy Julie Leparoux 12-1 14. Oscar Performance Jose Ortiz 10-1

CLASSIC 12th Race, Post Time: 8:35 p.m. 1 1/4 miles, 3YO&up Purse: $6 million PP Horse Jockey Odds 1. Arrogate Mike Smith 2-1 2. War Decree Seamus Heffernan 30-1 3. Win the Space Joe Talamo 30-1 4. War Story Jose Ortiz 30-1 5. Gun Runner Florent Geroux 9-5 6. Mubtaahij (IRE) Drayden Van Dyke 12-1 7. Churchill (IRE) Ryan Moore 15-1 8. West Coast Javier Castellano 6-1 9. Gunnevera Edward Zayas 30-1 10. Pavel Mario Gutierrez 20-1 11. Collected Martin Garcia 6-1

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.