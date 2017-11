BC-BKN–NBA Leaders

By The Associated Press

THROUGH NOVEMBER 5

Scoring

G FG FT PTS AVG Antetokounmpo, MIL 9 109 54 279 31.0 Porzingis, NYK 9 100 57 272 30.2 Harden, HOU 11 104 70 324 29.5 James, CLE 10 115 44 288 28.8 Cousins, NOR 10 94 74 286 28.6 Davis, NOR 9 87 65 247 27.4 Lillard, POR 10 82 82 271 27.1 Curry, GOL 10 81 65 267 26.7 Beal, WAS 9 82 50 231 25.7 Durant, GOL 10 91 39 252 25.2 DeRozan, TOR 9 70 70 215 23.9 Oladipo, IND 10 82 49 238 23.8 Griffin, LAC 9 71 52 213 23.7 Gordon, HOU 10 72 48 231 23.1 Schroder, ATL 8 69 31 180 22.5 Aldridge, SAN 10 85 47 224 22.4 McCollum, POR 9 72 26 199 22.1 Booker, PHX 10 77 43 220 22.0 Walker, CHA 10 68 64 219 21.9 Towns, MIN 10 82 43 218 21.8

FG Percentage

FG FGA PCT Capela, HOU 61 89 .685 Adams, OKC 50 74 .676 Gobert, UTA 54 84 .643 Sabonis, IND 54 86 .628 Randle, LAL 46 74 .622 Kanter, NYK 53 87 .609 James, CLE 115 189 .608 Antetokounmpo, MIL 109 187 .583 Gortat, WAS 44 76 .579 Jordan, LAC 35 61 .574

Rebounds

G OFF DEF TOT AVG Jordan, LAC 9 52 84 136 15.1 Drummond, DET 10 51 96 147 14.7 Howard, CHA 10 43 95 138 13.8 Cousins, NOR 10 21 116 137 13.7 Davis, NOR 9 28 86 114 12.7 Jokic, DEN 10 25 91 116 11.6 Kanter, NYK 9 40 62 102 11.3 Towns, MIN 10 25 84 109 10.9 Capela, HOU 11 33 84 117 10.6 Love, CLE 10 24 79 103 10.3

Assists

G AST AVG Westbrook, OKC 9 102 11.3 Wall, WAS 8 83 10.4 Harden, HOU 11 107 9.7 James, CLE 10 91 9.1 Teague, MIN 10 84 8.4 Simmons, PHL 9 74 8.2 Collison, IND 10 73 7.3 Green, GOL 10 73 7.3 Grant, CHI 8 56 7.0 Ball, LAL 10 69 6.9

