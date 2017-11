BC-BKN–NBA Leaders

By The Associated Press

THROUGH NOVEMBER 3

Scoring

G FG FT PTS AVG Antetokounmpo, MIL 9 109 54 279 31.0 James, CLE 9 105 38 262 29.1 Cousins, NOR 9 88 63 261 29.0 Porzingis, NYK 8 85 49 232 29.0 Davis, NOR 8 76 61 220 27.5 Curry, GOL 9 74 62 245 27.2 Harden, HOU 10 85 59 268 26.8 Lillard, POR 9 72 67 235 26.1 Durant, GOL 9 82 36 227 25.2 Oladipo, IND 9 75 47 221 24.6 Beal, WAS 8 66 48 193 24.1 DeRozan, TOR 8 62 60 189 23.6 Booker, PHX 9 74 41 211 23.4 Gordon, HOU 9 65 48 211 23.4 Walker, CHA 9 64 63 210 23.3 Griffin, LAC 7 53 38 160 22.9 Aldridge, SAN 9 76 44 203 22.6 McCollum, POR 8 64 26 177 22.1 Irving, BOS 9 75 27 199 22.1 Fournier, ORL 9 73 26 197 21.9

FG Percentage

FG FGA PCT Capela, HOU 58 84 .690 Adams, OKC 48 71 .676 Gobert, UTA 48 73 .658 Kanter, NYK 49 77 .636 Randle, LAL 40 64 .625 Sabonis, IND 48 77 .623 Nance Jr., LAL 35 57 .614 James, CLE 105 172 .610 Gortat, WAS 41 69 .594 Antetokounmpo, MIL 109 187 .583

Rebounds

G OFF DEF TOT AVG Jordan, LAC 7 36 71 107 15.3 Howard, CHA 9 39 90 129 14.3 Drummond, DET 9 46 82 128 14.2 Cousins, NOR 9 21 105 126 14.0 Davis, NOR 8 26 72 98 12.2 Jokic, DEN 9 24 85 109 12.1 Love, CLE 9 21 78 99 11.0 Towns, MIN 8 20 68 88 11.0 Capela, HOU 10 32 77 109 10.9 Sabonis, IND 9 26 69 95 10.6

Assists

G AST AVG Westbrook, OKC 8 93 11.6 Wall, WAS 8 83 10.4 Harden, HOU 10 94 9.4 James, CLE 9 78 8.7 Simmons, PHL 9 74 8.2 Teague, MIN 8 62 7.8 Lowry, TOR 8 58 7.2 Green, GOL 9 65 7.2 Collison, IND 9 63 7.0 Grant, CHI 7 47 6.7

