BC-BKN–NBA Leaders

By The Associated Press

THROUGH NOVEMBER 2

Scoring

G FG FT PTS AVG Antetokounmpo, MIL 8 96 52 250 31.2 Cousins, NOR 8 80 59 241 30.1 Porzingis, NYK 7 72 39 195 27.9 Curry, GOL 9 74 62 245 27.2 Davis, NOR 7 66 51 190 27.1 Harden, HOU 9 77 52 239 26.6 Lillard, POR 9 72 67 235 26.1 James, CLE 8 82 29 205 25.6 Durant, GOL 9 82 36 227 25.2 Walker, CHA 8 60 59 197 24.6 Gordon, HOU 8 59 43 191 23.9 Oladipo, IND 8 63 43 190 23.8 Aldridge, SAN 8 72 39 189 23.6 Anthony, OKC 7 59 25 160 22.9 Griffin, LAC 7 53 38 160 22.9 Schroder, ATL 6 54 21 136 22.7 Beal, WAS 7 54 37 157 22.4 Booker, PHX 8 64 29 177 22.1 McCollum, POR 8 64 26 177 22.1 Fournier, ORL 8 64 24 176 22.0

FG Percentage

FG FGA PCT Capela, HOU 53 75 .707 Adams, OKC 45 66 .682 Gobert, UTA 42 63 .667 Kanter, NYK 42 65 .646 Randle, LAL 35 55 .636 Sabonis, IND 42 68 .618 Nance Jr., LAL 35 57 .614 Antetokounmpo, MIL 96 160 .600 James, CLE 82 138 .594 Olynyk, MIA 29 51 .569

Rebounds

G OFF DEF TOT AVG Jordan, LAC 7 36 71 107 15.3 Howard, CHA 8 32 84 116 14.5 Drummond, DET 8 43 70 113 14.1 Cousins, NOR 8 19 85 104 13.0 Davis, NOR 7 25 60 85 12.1 Jokic, DEN 8 19 76 95 11.9 Capela, HOU 9 29 74 103 11.4 Love, CLE 8 21 70 91 11.4 Sabonis, IND 8 25 64 89 11.1 Towns, MIN 8 20 68 88 11.0

Assists

G AST AVG Westbrook, OKC 7 82 11.7 Wall, WAS 7 68 9.7 Harden, HOU 9 83 9.2 James, CLE 8 71 8.9 Simmons, PHL 8 63 7.9 Teague, MIN 8 62 7.8 Collison, IND 8 58 7.2 Green, GOL 9 65 7.2 Lowry, TOR 7 48 6.9 Grant, CHI 6 41 6.8

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.