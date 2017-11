Astros 5, Dodgers 1

By The Associated Press

Houston Los Angeles ab r h bi ab r h bi Sprnger cf-rf 5 2 2 2 C.Tylor cf 5 0 1 0 Bregman 3b 4 1 0 0 C.Sager ss 4 0 1 0 Altuve 2b 3 0 0 1 J.Trner 3b 2 0 1 0 Correa ss 4 0 1 0 Bllnger 1b 4 0 0 0 Y.Grrel 1b 4 0 0 0 Puig rf 3 0 0 0 B.McCnn c 3 1 0 0 Pderson lf 4 1 1 0 Ma.Gnza lf 3 1 2 0 Frsythe 2b 3 0 1 0 Reddick rf 2 0 0 0 A.Brnes c 4 0 0 0 Gattis ph 0 0 0 0 Darvish p 0 0 0 0 Morton p 1 0 0 0 Morrow p 0 0 0 0 McCllrs p 1 0 0 1 K.Hrnan ph 0 0 0 0 Peacock p 1 0 0 0 Kershaw p 1 0 0 0 Liriano p 0 0 0 0 Ethier ph 1 0 1 1 Dvenski p 0 0 0 0 Jansen p 0 0 0 0 Maybin ph-cf 2 0 0 0 A.Wood p 0 0 0 0 Utley ph 1 0 0 0 Totals 33 5 5 4 Totals 32 1 6 1

Houston 230 000 000—5 Los Angeles 000 001 000—1

E_Bellinger (1). DP_Houston 1. LOB_Houston 5, Los Angeles 10. 2B_Springer (3), Ma.Gonzalez (2), C.Taylor (2). HR_Springer (5). SB_Bregman (1), Altuve (1).

IP H R ER BB SO Houston McCullers 2 1-3 3 0 0 0 3 Peacock 2 1 0 0 1 2 Liriano 1-3 0 0 0 0 0 Devenski 1-3 0 0 0 0 0 Morton W,1-0 4 2 1 1 1 4 Los Angeles Darvish L,0-2 1 2-3 3 5 4 1 0 Morrow 1-3 0 0 0 0 1 Kershaw 4 2 0 0 2 4 Jansen 1 0 0 0 1 1 Wood 2 0 0 0 0 3

HBP_by McCullers (Turner), by McCullers (Puig), by McCullers (Hernandez), by McCullers (Turner). WP_Kershaw.

Umpires_Home, Mark Wegner; First, Paul Nauert; Second, Gerry Davis; Third, Laz Diaz.

T_3:37. A_54,124 (56,000).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.