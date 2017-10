Whitecaps-Earthquakes, Sums

By The Associated Press

San Jose 0 0—0 Vancouver 1 4—5

First half_1, Vancouver, Montero 14 (Waston, Techera), 33rd minute.

Second half_2, Vancouver, Techera 7, 57th. 3. Vancouver, Waston 5 (Parker), 64th. 4, Vancouver, Mezquida 3 (Bolanos, Shea), 78th. 5, Vancouver, Mezquida 4, (Shea), 80th.

Goalies_San Jose, Andrew Tarbell; Vancouver, Stefan Marinovic.

Yellow Cards_Ceren, San Jose, 76th; Anibal Godoy, 85th.

Red Cards_None.

Referee_Jose Carlos Rivero. Assistant Referees_Adam Wienckowski, Charles Morgante. 4th Official_Baldomero Toledo.

A_21,083 (22,120)

Lineups

San Jose_Andrew Tarbell; Kofi Sarkodie (Quincy Amarikwa, 74th), Victor Bernardez, Florian Jungwirth, Shea Salinas; Anibal Godoy, Darwin Ceren, Tommy Thompson (Marco Urena, 62nd), Chris Wondolowski, Valeri Qazaishvili (Jackson Yueill, 86th); Danny Hoesen.

Vancouver_Stefan Marinovic; Jakob Nerwinski, Kendall Waston, Tim Parker, Marcel de Jong; Aly Ghazal, Tony Tchani (Andrew Jacobson, 84th), Cristian Techera (Brek Shea, 75th), Yordy Reyna (Nicolas Mezquida, 68th), Christian Bolanos; Fredy Montero.

