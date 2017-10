Series tied at 1-1

By The Associated Press

BATTING SUMMARY

Houston

g ab r h 2b 3b hr rbi bb so avg Gattis ph 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 Maybin cf 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 Springer cf-rf 2 9 1 3 1 0 1 2 1 4 .333 Correa ss 2 9 1 3 0 0 1 2 0 2 .333 Bregman 3b 2 10 2 3 1 0 1 2 0 0 .300 Reddick rf 2 7 1 2 0 0 0 0 1 1 .286 Altuve 2b 2 10 1 2 0 0 1 1 0 3 .200 Gonzalez lf 2 6 1 1 0 0 1 1 2 3 .167 Gurriel 1b 2 7 0 1 1 0 0 0 1 2 .143 McCann c 2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 Keuchel p 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 Peacock p 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Beltran ph 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 Devenski p 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Verlander p 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 Harris p 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Musgrove p 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Giles p 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Totals 2 73 8 17 3 0 5 8 5 20 .233

___

Los Angeles

g ab r h 2b 3b hr rbi bb so avg Culberson lf-ph 2 2 1 1 0 0 1 1 0 1 .500 Hernandez cf-lf 2 5 0 2 0 0 0 1 0 1 .400 Seager ss 2 8 1 3 0 0 1 2 0 2 .375 Pederson lf 1 3 1 1 0 0 1 1 0 2 .333 Taylor cf 2 6 3 1 0 0 1 1 3 1 .167 Barnes 2b-c 2 7 0 1 0 0 0 0 0 2 .143 Puig rf 2 8 1 1 0 0 1 1 0 1 .125 Turner 3b 2 9 1 1 0 0 1 2 0 2 .111 Bellinger 1b 2 7 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 Forsythe 1b-2b 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 .000 Kershaw p 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 Morrow p 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Jansen p 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Utley 2b 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 Hill p 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 Maeda p 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Watson p 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Ethier ph 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 Stripling p 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Fields p 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Grandal c 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 Cingrani p 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — McCarthy p 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — Totals 2 64 9 11 0 0 6 9 5 16 .172

___

PITCHING SUMMARY

Houston

G CG IP H R ER BB SO HB WP W L SV ERA Peacock 1 0 0 1-3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 Harris 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.00 Musgrove 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 Devenski 2 0 2 1-3 1 1 1 0 3 0 0 1 0 0 3.86 Keuchel 1 0 6 2-3 6 3 3 1 3 0 0 0 1 0 4.05 Verlander 1 0 6 2 3 3 2 5 0 0 0 0 0 4.50 Giles 1 0 1 2-3 2 2 2 1 3 0 1 0 0 0 10.80

___

Los Angeles

G CG IP H R ER BB SO HB WP W L SV ERA Maeda 1 0 1 1-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 Watson 1 0 0 2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 Stripling 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 Fields 1 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 Cingrani 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 Kershaw 1 0 7 3 1 1 0 11 0 0 1 0 0 1.29 Hill 1 0 4 3 1 1 3 7 0 0 0 0 0 2.25 Jansen 2 0 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0 1 3.00 Morrow 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4.50 McCarthy 1 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 18.00

___

SCORE BY INNINGS

Houston 001 100 011 22—8 Los Angeles 100 014 000 21—9

E_Bregman. LOB_Houston 11, Los Angeles 4. 2B_Springer, Bregman, Gurriel. HR_Springer, Bregman, Altuve, Correa, Gonzalez, Taylor, Turner, Puig, Seager, Culberson, Pederson. RBIs_Springer 2, Bregman 2, Altuve, Correa 2, Gonzalez, Taylor, Turner 2, Puig, Hernandez, Seager 2, Culberson, Pederson. SB_Maybin. S_Verlander, Kershaw.

Umpires_(Game 1) Home, Phil Cuzzi; First, Paul Nauert; Second, Gerry Davis; Third, Laz Diaz; Right, Dan Iassogna; Left, Bill Miller. (Game 2) Home, Paul Nauert; First, Gerry Davis; Second, Laz Diaz; Third, Bill Miller; Right, Phil Cuzzi; Left, Dan Iassogna.

T_Game 1 at Los Angeles, 2:28.

T_Game 2 at Los Angeles, 4:19.

A_Game 1 at Los Angeles, 54253.

A_Game 2 at Los Angeles, 54293.

