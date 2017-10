Sanderson Farms Championship Par Scores

By The Associated Press

Sunday At The Country Club of Jackson Jackson, Miss. Purse: $4.3 million Yardage: 7,421; Par: 72 Final Ryan Armour (300), $774,000 66-68-67-68—269 -19 Chesson Hadley (165), $464,400 68-70-68-68—274 -14 Jonathan Randolph (105), $292,400 69-69-71-67—276 -12 Smylie Kaufman (68), $177,733 67-72-71-68—278 -10 Scott Strohmeyer, $177,733 72-67-68-71—278 -10 Brian Stuard (68), $177,733 67-70-71-70—278 -10 Jason Kokrak (50), $134,017 69-70-73-67—279 -9 Nicholas Lindheim (50), $134,017 70-67-72-70—279 -9 Ben Silverman (50), $134,017 68-70-69-72—279 -9 Ricky Barnes (34), $92,143 69-70-75-66—280 -8 Derek Fathauer (34), $92,143 67-71-73-69—280 -8 Patton Kizzire (34), $92,143 71-72-69-68—280 -8 Shawn Stefani (34), $92,143 72-71-67-70—280 -8 Kevin Streelman (34), $92,143 71-69-71-69—280 -8 Beau Hossler (34), $92,143 69-69-69-73—280 -8 Vaughn Taylor (34), $92,143 70-66-71-73—280 -8 Wyndham Clark, $68,800 66-71-75-69—281 -7 Brandon Hagy (26), $52,337 71-71-72-68—282 -6 Rob Oppenheim (26), $52,337 70-71-70-71—282 -6 Zac Blair (26), $52,337 68-70-71-73—282 -6 Brian Gay (26), $52,337 72-69-68-73—282 -6 Tom Lovelady (26), $52,337 71-69-70-72—282 -6 Hunter Mahan (26), $52,337 70-71-69-72—282 -6 Seamus Power (26), $52,337 68-68-71-75—282 -6 Austin Cook (20), $33,540 72-67-70-74—283 -5 Billy Hurley III (20), $33,540 72-68-69-74—283 -5 William McGirt (20), $33,540 70-71-70-72—283 -5 Tyrone Van Aswegen (20), $33,540 70-65-74-74—283 -5 Aaron Wise (20), $33,540 68-74-70-71—283 -5 Aaron Baddeley (16), $27,305 69-68-74-73—284 -4 Talor Gooch (16), $27,305 71-71-72-70—284 -4 Dru Love, $27,305 71-67-72-74—284 -4 Ethan Tracy (16), $27,305 70-71-70-73—284 -4 Eric Axley (11), $20,353 68-71-72-74—285 -3 Peter Malnati (11), $20,353 67-74-70-74—285 -3 J.J. Spaun (11), $20,353 66-75-71-73—285 -3 Ángel Cabrera (11), $20,353 70-72-74-69—285 -3 Derek Ernst (11), $20,353 72-70-74-69—285 -3 Chris Kirk (11), $20,353 70-72-76-67—285 -3 Cameron Percy (11), $20,353 69-74-71-71—285 -3 Andrew Putnam (11), $20,353 68-73-70-74—285 -3 Johnson Wagner (11), $20,353 69-70-71-75—285 -3 Sam Burns, $13,094 69-73-72-72—286 -2 Ben Crane (6), $13,094 70-71-72-73—286 -2 Brice Garnett (6), $13,094 72-71-71-72—286 -2 George McNeill (6), $13,094 71-72-73-70—286 -2 Martin Piller (6), $13,094 71-71-70-74—286 -2 Adam Schenk (6), $13,094 71-72-71-72—286 -2 Scott Stallings (6), $13,094 71-71-74-70—286 -2 Brett Stegmaier (6), $13,094 71-72-72-71—286 -2 Joel Dahmen (5), $10,449 70-70-73-74—287 -1 Stephan Jaeger (5), $10,449 72-69-73-73—287 -1 Tim Herron (4), $9,861 73-66-73-76—288 E Cameron Tringale (4), $9,861 71-72-70-75—288 E Matt Every (4), $9,861 74-69-74-71—288 E Taylor Moore, $9,861 69-71-70-78—288 E J.T. Poston (4), $9,861 69-74-72-73—288 E David Skinns, $9,861 70-73-74-71—288 E Stuart Appleby (3), $9,331 70-71-75-73—289 +1 David Hearn (3), $9,331 68-70-74-77—289 +1 Andrew Landry (3), $9,331 66-74-74-75—289 +1 Spencer Levin, $9,331 69-70-76-74—289 +1 Ben Martin (3), $9,331 70-72-74-73—289 +1 Conrad Shindler (3), $9,331 66-75-75-73—289 +1 Matt Atkins (2), $8,944 69-73-73-75—290 +2 Corey Conners (2), $8,944 72-71-74-73—290 +2 Nicholas Thompson, $8,944 71-71-74-74—290 +2 Abraham Ancer (2), $8,686 70-71-73-77—291 +3 Grady Brame Jr., $8,686 72-67-75-77—291 +3 Greg Chalmers (2), $8,686 69-71-76-75—291 +3 Omar Uresti (2), $8,514 72-69-75-76—292 +4 Fabián Gómez (2), $8,385 71-72-77-74—294 +6 Daniel Summerhays (2), $8,385 73-69-74-78—294 +6 John Rollins (2), $8,213 69-72-78-77—296 +8 Steve Wheatcroft (2), $8,213 71-72-77-76—296 +8

