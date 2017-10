PGA-Sanderson Farms Championship Par Scores

By The Associated Press

Friday At Country Club of Jackson Jackson, Miss. Purse: $4.3 million Yardage: 7,421; Par: 72 Ryan Armour 66-68—134 -10 Tyrone Van Aswegen 70-65—135 -9 Vaughn Taylor 70-66—136 -8 Nicholas Lindheim 70-67—137 -7 Wyndham Clark 66-71—137 -7 Aaron Baddeley 69-68—137 -7 Brian Stuard 67-70—137 -7 David Hearn 68-70—138 -6 Derek Fathauer 67-71—138 -6 Ben Silverman 68-70—138 -6 Dru Love 71-67—138 -6 Zac Blair 68-70—138 -6 Eric Axley 68-71—139 -5 Jason Kokrak 69-70—139 -5 Spencer Levin 69-70—139 -5 Tim Herron 73-66—139 -5 Austin Cook 72-67—139 -5 Grady Brame Jr. 72-67—139 -5 Scott Strohmeyer 72-67—139 -5 Johnson Wagner 69-70—139 -5 Ricky Barnes 69-70—139 -5 Smylie Kaufman 67-72—139 -5 Greg Chalmers 69-71—140 -4 Tom Lovelady 71-69—140 -4 Joel Dahmen 70-70—140 -4 Billy Hurley III 72-68—140 -4 Kevin Streelman 71-69—140 -4 Stuart Appleby 70-71—141 -3 William McGirt 70-71—141 -3 Peter Malnati 67-74—141 -3 Hunter Mahan 70-71—141 -3 J.J. Spaun 66-75—141 -3 Ben Crane 70-71—141 -3 Rob Oppenheim 70-71—141 -3 Omar Uresti 72-69—141 -3 Abraham Ancer 70-71—141 -3 Brian Gay 72-69—141 -3 Brandon Hagy 71-71—142 -2 Chris Kirk 70-72—142 -2 Angel Cabrera 70-72—142 -2 Nicholas Thompson 71-71—142 -2 Aaron Wise 68-74—142 -2 Martin Piller 71-71—142 -2 Matt Atkins 69-73—142 -2 Ben Martin 70-72—142 -2 Derek Ernst 72-70—142 -2 Scott Stallings 71-71—142 -2 J.J. Henry 73-70—143 -1 Patton Kizzire 71-72—143 -1 Steve Wheatcroft 71-72—143 -1 Fabian Gomez 71-72—143 -1 Cameron Tringale 71-72—143 -1 Brice Garnett 72-71—143 -1 Brett Stegmaier 71-72—143 -1 J.T. Poston 69-74—143 -1 Shawn Stefani 72-71—143 -1 George McNeill 71-72—143 -1 Cameron Percy 69-74—143 -1 Matt Every 74-69—143 -1 Blayne Barber 76-68—144 E Matt Jones 70-74—144 E Dicky Pride 72-72—144 E Cody Gribble 75-69—144 E Lanto Griffin 70-74—144 E Charlie Wi 75-69—144 E D.J. Trahan 71-73—144 E Davis Love III 72-72—144 E Ryan Blaum 71-74—145 +1 Tommy Gainey 73-72—145 +1 Retief Goosen 74-71—145 +1 Denny McCarthy 74-71—145 +1 Derek Bard 70-75—145 +1 Jonathan Byrd 73-72—145 +1 John Huh 71-75—146 +2 Roberto Diaz 73-73—146 +2 Harris English 76-70—146 +2 Brendon de Jonge 77-70—147 +3 Mark Wilson 71-76—147 +3 Keith Mitchell 74-73—147 +3 Troy Matteson 73-74—147 +3 John Merrick 72-76—148 +4 Tom Hoge 73-75—148 +4 Troy Merritt 74-74—148 +4 Steven Bowditch 75-73—148 +4 Ted Potter, Jr. 74-74—148 +4 Ken Duke 77-72—149 +5 Phil Schmitt 76-73—149 +5 Kyle Thompson 75-74—149 +5 Shaun Micheel 80-69—149 +5 Brendon Todd 76-73—149 +5 Parker McLachlin 75-75—150 +6 Arjun Atwal 74-76—150 +6 Brian Davis 78-72—150 +6 Rick Lamb 76-76—152 +8 Andrew Yun 72-80—152 +8 Brandon Harkins 74-78—152 +8 Robert Garrigus 76-76—152 +8 Carl Pettersson 78-75—153 +9 Richy Werenski 73-80—153 +9 Bronson Burgoon WD Alex Cejka DQ Mark Hensby DQ

