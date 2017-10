NHRA-Toyota Nationals Qualifying

By The Associated Press

Friday At The Strip at Las Vegas Motor Speedway Las Vegas

(Qualifyingl continues Saturday for Sunday’s final eliminations)

Top Fuel

1. Tony Schumacher, 3.673 seconds, 332.67 mph; 2. Steve Torrence, 3.694, 330.15; 3. Shawn Langdon, 3.742, 319.98; 4. Leah Pritchett, 3.754, 324.20; 5. Brittany Force, 3.758, 327.51; 6. T.J. Zizzo, 3.758, 327.35; 7. Antron Brown, 3.760, 325.61; 8. Doug Kalitta, 3.764, 324.83; 9. Terry McMillen, 3.789, 307.65; 10. Shawn Reed, 3.854, 315.64; 11. Terry Haddock, 3.953, 286.25; 12. Troy Buff, 3.978, 260.01; 13. Scott Palmer, 4.065, 226.81; 14. Clay Millican, 4.666, 156.41; 15. Mike Salinas, 7.480, 74.15; 16. Richie Crampton, 9.863, 77.09.

Funny Car

1. Jack Beckman, Dodge Charger, 3.867, 329.50; 2. Courtney Force, Chevy Camaro, 3.878, 331.77; 3. Robert Hight, Camaro, 3.880, 329.99; 4. J.R. Todd, Toyota Camry, 3.884, 330.23; 5. Cruz Pedregon, Camry, 3.897, 329.67; 6. Ron Capps, Charger, 3.916, 325.06; 7. Alexis DeJoria, Camry, 3.927, 326.71; 8. Matt Hagan, Charger, 3.929, 330.88; 9. Jonnie Lindberg, Camry, 3.937, 322.50; 10. Del Worsham, Camry, 3.953, 287.60; 11. Gary Densham, Ford Mustang, 3.999, 317.87; 12. John Force, Camaro, 4.013, 302.82; 13. Tommy Johnson Jr., Charger, 4.021, 286.74; 14. Tim Wilkerson, Mustang, 4.029, 302.55; 15. Jim Campbell, Charger, 4.117, 302.62; 16. Bob Bode, Charger, 4.257, 275.28.

Not Qualified: 17. Jeff Arend, 4.530, 185.03; 18. Jeff Diehl, 4.641, 189.98; 19. Tim Gibbons, 6.184, 114.67.

Pro Stock

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.663, 205.04; 2. Drew Skillman, Camaro, 6.664, 206.16; 3. Bo Butner, Camaro, 6.672, 205.51; 4. Jason Line, Camaro, 6.679, 205.82; 5. Jeg Coughlin, Camaro, 6.686, 205.98; 6. Erica Enders, Camaro, 6.687, 206.42; 7. Matt Hartford, Camaro, 6.696, 205.98; 8. Alex Laughlin, Camaro, 6.701, 205.13; 9. Chris McGaha, Camaro, 6.716, 206.32; 10. Allen Johnson, Dodge Dart, 6.717, 204.42; 11. Brian Self, Camaro, 6.735, 205.10; 12. Larry Morgan, Camaro, 6.740, 204.82; 13. Shane Tucker, Camaro, 6.741, 204.98; 14. Deric Kramer, Dart, 6.743, 204.20; 15. Alan Prusiensky, Dart, 6.765, 204.14; 16. Kenny Delco, Camaro, 6.769, 204.11.

Not Qualified: 17. Steve Graham, 6.771, 203.40; 18. Val Smeland, 6.866, 200.44; 19. Joey Grose, 6.911, 199.05; 20. Tanner Gray, 6.977, 156.68.

Pro Stock Motorcycle

1. Eddie Krawiec, Harley-Davidson, 6.936, 191.76; 2. Hector Arana Jr, Buell, 6.940, 192.55; 3. Andrew Hines, Harley-Davidson, 6.955, 193.82; 4. Scotty Pollacheck, Suzuki, 6.958, 190.48; 5. Angie Smith, Buell, 6.970, 190.92; 6. Jerry Savoie, Suzuki, 6.977, 191.73; 7. LE Tonglet, Suzuki, 6.986, 191.00; 8. Mike Berry, Buell, 6.998, 189.39; 9. Karen Stoffer, Suzuki, 7.002, 189.73; 10. Joey Gladstone, Suzuki, 7.017, 189.12; 11. Melissa Surber, Buell, 7.026, 188.67; 12. Matt Smith, Victory, 7.039, 189.02; 13. Katie Sullivan, Suzuki, 7.043, 189.71; 14. Angelle Sampey, Victory, 7.053, 185.59; 15. Steve Johnson, Suzuki, 7.055, 188.60; 16. Freddie Camarena, Suzuki, 7.067, 189.66.

Not Qualified: 17. John Hall, 7.084, 186.69; 18. Charles Sullivan, 7.090, 186.92; 19. Ron Tornow, 7.111, 187.68; 20. Cory Reed, 7.130, 184.80; 21. David Hope, 7.149, 182.08; 22. Mark Paquette, 7.175, 182.77; 23. Scott Bottorff, 7.183, 184.77; 24. Lance Bonham, 7.190, 185.69; 25. Andie Rawlings, 7.899, 166.97; 26. Hector Arana, 10.777, 76.33.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.