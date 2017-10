NFC Individual Leaders

By The Associated Press

Week 8 Quarterbacks Att Com Yds TD Int Wentz, PHL 264 161 2063 19 5 R. Wilson, SEA 258 164 2008 15 4 Palmer, ARI 267 164 1978 9 7 Brees, NOR 248 175 1951 11 4 Cousins, WAS 237 161 1900 13 4 Winston, TAM 246 152 1853 10 6 Stafford, DET 270 163 1851 12 4 M. Ryan, ATL 232 153 1844 9 6 Newton, CAR 263 166 1841 10 11 Goff, LA 222 133 1719 9 4

Rushers Att Yds Avg LG TD E. Elliott, DAL 164 690 4.2 30 6 J. Howard, CHI 162 662 4.1 53 4 Gurley, LA 145 627 4.3 29 5 Blount, PHL 100 467 4.7 68 2 D. Freeman, ATL 103 466 4.5 44 5 Ingram, NOR 107 464 4.3 51 4 Hyde, SNF 112 453 4.0 61 4 Abdullah, DET 101 369 3.7 34 1 Cook, MIN 74 354 4.8 33 2 A. Jones, GBY 62 346 5.6 46t 3

Receivers No Yds Avg LG TD Thielen, MIN 48 627 13.1 45 1 Ju. Jones, ATL 37 540 14.6 53 1 Ertz, PHL 43 528 12.3 53 6 Mi. Evans, TAM 39 519 13.3 41 4 Garcon, SNF 40 500 12.5 59 0 Fitzgerald, ARI 45 494 11.0 37 3 Mic. Thomas, NOR 42 480 11.4 33 2 Benjamin, CAR 32 475 14.8 43 2 Tate, DET 43 449 10.4 45t 2 C. Thompson, WAS 31 442 14.3 74 3

Punters No Yds Lg Avg Morstead, NOR 25 1209 68 48.4 O’Donnell, CHI 44 2119 69 48.2 Hekker, LA 25 1198 67 47.9 Palardy, CAR 33 1554 60 47.1 A. Lee, ARI 36 1683 60 46.8 Do. Jones, PHL 32 1478 59 46.2 Vogel, GBY 32 1470 62 45.9 Way, WAS 29 1316 62 45.4 Jeff Locke, DET 27 1222 54 45.3 Pinion, SNF 44 1976 59 44.9

Punt Returners No Yds Avg Long TD Agnew, DET 13 282 21.7 88t 2 Barner, PHL 11 161 14.6 76 0 T. Taylor, SNF 14 157 11.2 39 0 Sherels, MIN 16 173 10.8 46 0 Tr. Davis, GBY 9 83 9.2 33 0 Reedy, TAM 11 95 8.6 17 0 A. Roberts, ATL 10 86 8.6 27 0 Cohen, CHI 17 135 7.9 21 0 Ginn, NOR 12 89 7.4 17 0 Switzer, DAL 11 80 7.3 21 0

Kickoff Returners No Yds Avg LG TD P. Cooper, LA 16 494 30.9 103t 1 McKinnon, MIN 12 312 26.0 39 0 Lockett, SEA 10 230 23.0 43 0 Dw. Harris, NYG 9 188 20.9 30 0 Deonte Thompson, CHI 11 229 20.8 29 0 Ke. Williams, ARI 13 269 20.7 28 0 Bolden, SNF 12 242 20.2 34 0 A. Roberts, ATL 17 339 19.9 61 0

Scoring Touchdowns TD Rush Rec Ret Pts E. Elliott, DAL 8 6 2 0 48 Gurley, LA 8 5 3 0 48 Ertz, PHL 6 0 6 0 36 Jo. Nelson, GBY 6 0 6 0 36 D. Adams, GBY 5 0 5 0 30 Agholor, PHL 5 0 5 0 30 D. Freeman, ATL 5 5 0 0 30 P. Richardson, SEA 5 0 5 0 30 C. Thompson, WAS 5 2 3 0 30 McKinnon, MIN 4 3 1 0 26

Kicking PAT FG LG Pts Zuerlein, LA 21/21 21/22 56 84 Forbath, MIN 12/16 21/22 53 75 Jak. Elliott, PHL 18/20 16/19 61 66 Lutz, NOR 20/21 15/18 50 65 Gano, CAR 13/14 17/18 48 64 Gould, SNF 10/11 17/19 52 61 Prater, DET 15/15 15/17 58 60 M. Bryant, ATL 15/15 14/17 53 57 Walsh, SEA 17/18 12/13 49 53 Dawson, ARI 11/11 10/15 50 41

