NFC Individual Leaders

|Week 8
|Quarterbacks
|
|Att
|Com
|Yds
|TD
|Int
|Wentz, PHL
|264
|161
|2063
|19
|5
|R. Wilson, SEA
|258
|164
|2008
|15
|4
|Palmer, ARI
|267
|164
|1978
|9
|7
|Brees, NOR
|248
|175
|1951
|11
|4
|Cousins, WAS
|237
|161
|1900
|13
|4
|Winston, TAM
|246
|152
|1853
|10
|6
|Stafford, DET
|270
|163
|1851
|12
|4
|M. Ryan, ATL
|232
|153
|1844
|9
|6
|Newton, CAR
|263
|166
|1841
|10
|11
|Goff, LA
|222
|133
|1719
|9
|4
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|Rushers
|
|Att
|Yds
|Avg
|LG
|TD
|E. Elliott, DAL
|164
|690
|4.2
|30
|6
|J. Howard, CHI
|162
|662
|4.1
|53
|4
|Gurley, LA
|145
|627
|4.3
|29
|5
|Blount, PHL
|100
|467
|4.7
|68
|2
|D. Freeman, ATL
|103
|466
|4.5
|44
|5
|Ingram, NOR
|107
|464
|4.3
|51
|4
|Hyde, SNF
|112
|453
|4.0
|61
|4
|Abdullah, DET
|101
|369
|3.7
|34
|1
|Cook, MIN
|74
|354
|4.8
|33
|2
|A. Jones, GBY
|62
|346
|5.6
|46t
|3
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|Receivers
|
|No
|Yds
|Avg
|LG
|TD
|Thielen, MIN
|48
|627
|13.1
|45
|1
|Ju. Jones, ATL
|37
|540
|14.6
|53
|1
|Ertz, PHL
|43
|528
|12.3
|53
|6
|Mi. Evans, TAM
|39
|519
|13.3
|41
|4
|Garcon, SNF
|40
|500
|12.5
|59
|0
|Fitzgerald, ARI
|45
|494
|11.0
|37
|3
|Mic. Thomas, NOR
|42
|480
|11.4
|33
|2
|Benjamin, CAR
|32
|475
|14.8
|43
|2
|Tate, DET
|43
|449
|10.4
|45t
|2
|C. Thompson, WAS
|31
|442
|14.3
|74
|3
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|Punters
|
|No
|Yds
|Lg
|Avg
|Morstead, NOR
|25
|1209
|68
|48.4
|O’Donnell, CHI
|44
|2119
|69
|48.2
|Hekker, LA
|25
|1198
|67
|47.9
|Palardy, CAR
|33
|1554
|60
|47.1
|A. Lee, ARI
|36
|1683
|60
|46.8
|Do. Jones, PHL
|32
|1478
|59
|46.2
|Vogel, GBY
|32
|1470
|62
|45.9
|Way, WAS
|29
|1316
|62
|45.4
|Jeff Locke, DET
|27
|1222
|54
|45.3
|Pinion, SNF
|44
|1976
|59
|44.9
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|Punt Returners
|
|No
|Yds
|Avg
|Long
|TD
|Agnew, DET
|13
|282
|21.7
|88t
|2
|Barner, PHL
|11
|161
|14.6
|76
|0
|T. Taylor, SNF
|14
|157
|11.2
|39
|0
|Sherels, MIN
|16
|173
|10.8
|46
|0
|Tr. Davis, GBY
|9
|83
|9.2
|33
|0
|Reedy, TAM
|11
|95
|8.6
|17
|0
|A. Roberts, ATL
|10
|86
|8.6
|27
|0
|Cohen, CHI
|17
|135
|7.9
|21
|0
|Ginn, NOR
|12
|89
|7.4
|17
|0
|Switzer, DAL
|11
|80
|7.3
|21
|0
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|Kickoff Returners
|
|No
|Yds
|Avg
|LG
|TD
|P. Cooper, LA
|16
|494
|30.9
|103t
|1
|McKinnon, MIN
|12
|312
|26.0
|39
|0
|Lockett, SEA
|10
|230
|23.0
|43
|0
|Dw. Harris, NYG
|9
|188
|20.9
|30
|0
|Deonte Thompson, CHI
|11
|229
|20.8
|29
|0
|Ke. Williams, ARI
|13
|269
|20.7
|28
|0
|Bolden, SNF
|12
|242
|20.2
|34
|0
|A. Roberts, ATL
|17
|339
|19.9
|61
|0
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|Scoring
|Touchdowns
|
|TD
|Rush
|Rec
|Ret
|Pts
|E. Elliott, DAL
|8
|6
|2
|0
|48
|Gurley, LA
|8
|5
|3
|0
|48
|Ertz, PHL
|6
|0
|6
|0
|36
|Jo. Nelson, GBY
|6
|0
|6
|0
|36
|D. Adams, GBY
|5
|0
|5
|0
|30
|Agholor, PHL
|5
|0
|5
|0
|30
|D. Freeman, ATL
|5
|5
|0
|0
|30
|P. Richardson, SEA
|5
|0
|5
|0
|30
|C. Thompson, WAS
|5
|2
|3
|0
|30
|McKinnon, MIN
|4
|3
|1
|0
|26
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|Kicking
|
|PAT
|FG
|LG
|Pts
|Zuerlein, LA
|21/21
|21/22
|56
|84
|Forbath, MIN
|12/16
|21/22
|53
|75
|Jak. Elliott, PHL
|18/20
|16/19
|61
|66
|Lutz, NOR
|20/21
|15/18
|50
|65
|Gano, CAR
|13/14
|17/18
|48
|64
|Gould, SNF
|10/11
|17/19
|52
|61
|Prater, DET
|15/15
|15/17
|58
|60
|M. Bryant, ATL
|15/15
|14/17
|53
|57
|Walsh, SEA
|17/18
|12/13
|49
|53
|Dawson, ARI
|11/11
|10/15
|50
|41
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