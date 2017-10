NBA Team Statistics

By The Associated Press

Includes games of Thursday, October 26, 2017

Team Offense

G Pts Avg Brooklyn 5 606 121.2 Golden State 5 600 120.0 Orlando 4 476 119.0 Indiana 5 570 114.0 Toronto 4 454 113.5 L.A. Clippers 4 444 111.0 Portland 5 554 110.8 Washington 4 443 110.8 L.A. Lakers 4 438 109.5 Cleveland 5 537 107.4 New Orleans 5 537 107.4 Detroit 5 532 106.4 Miami 4 425 106.2 Houston 5 529 105.8 Oklahoma City 4 419 104.8 Minnesota 5 522 104.4 San Antonio 4 412 103.0 Milwaukee 5 510 102.0 Phoenix 5 508 101.6 Boston 5 507 101.4 Charlotte 4 403 100.8 Memphis 5 502 100.4 Philadelphia 5 502 100.4 Sacramento 5 493 98.6 Atlanta 5 491 98.2 Dallas 6 587 97.8 Denver 4 389 97.2 Chicago 4 380 95.0 Utah 5 471 94.2 New York 3 280 93.3

Team Defense

G Pts Avg L.A. Clippers 4 367 91.8 San Antonio 4 373 93.2 Memphis 5 476 95.2 Boston 5 480 96.0 Portland 5 482 96.4 Utah 5 482 96.4 Charlotte 4 389 97.2 Oklahoma City 4 391 97.8 Denver 4 404 101.0 Detroit 5 510 102.0 Chicago 4 409 102.2 Houston 5 514 102.8 Toronto 4 412 103.0 Milwaukee 5 516 103.2 Sacramento 5 520 104.0 Atlanta 5 531 106.2 Dallas 6 640 106.7 Cleveland 5 534 106.8 Washington 4 432 108.0 Philadelphia 5 541 108.2 Miami 4 434 108.5 New York 3 326 108.7 New Orleans 5 552 110.4 Orlando 4 449 112.2 Golden State 5 568 113.6 Minnesota 5 569 113.8 L.A. Lakers 4 456 114.0 Indiana 5 578 115.6 Phoenix 5 589 117.8 Brooklyn 5 597 119.4

