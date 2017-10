NASCAR Camping World Truck Texas Roadhouse 200 Lineup

By The Associated Press

After Saturday qualifying; race Saturday At Martinsville Speedway Martinsville, Va. Lap length: 0.526 miles (Car number in parentheses)

1. (29) Chase Briscoe, Ford, 95.762 mph.

2. (88) Matt Crafton, Toyota, 95.569.

3. (27) Ben Rhodes, Toyota, 95.516.

4. (21) Johnny Sauter, Chevrolet, 95.506.

5. (18) Noah Gragson, Toyota, 95.405.

6. (19) Austin Cindric, Ford, 95.391.

7. (16) Ryan Truex, Toyota, 95.338.

8. (33) Kaz Grala, Chevrolet, 95.232.

9. (86) Mason Diaz, Chevrolet, 95.036.

10. (51) Harrison Burton, Toyota, 94.998.

11. (52) Stewart Friesen, Chevrolet, 94.463.

12. (15) Gray Gaulding, Chevrolet, 94.293.

13. (46) Todd Gilliland, Toyota, 94.756.

14. (99) Cale Gale, Chevrolet, 94.680.

15. (4) Christopher Bell, Toyota, 94.647.

16. (98) Grant Enfinger, Toyota, 94.637.

17. (8) John H. Nemechek, Chevrolet, 94.628.

18. (87) Ty Dillon, Chevrolet, 94.609.

19. (24) Justin Haley, Chevrolet, 94.548.

20. (13) Cody Coughlin, Toyota, 94.430.

21. (20) Jeb Burton, Chevrolet, 94.378.

22. (92) Regan Smith, Ford, 94.322.

23. (02) Austin Hill, Ford, 93.877.

24. (83) Landon Huffman, Chevrolet, 93.696.

25. (44) Austin Wayne Self, Chevrolet, 93.400.

26. (45) Jeffrey Abbey, Chevrolet, 92.665.

27. (50) Bayley Currey, Chevrolet, 91.971.

28. (1) Jordan Anderson, Chevrolet, owner points.

29. (49) Wendell Chavous, Chevrolet, owner points.

30. (10) Jennifer Jo Cobb, Chevrolet, owner points.

31. (6) Norm Benning, Chevrolet, owner points.

32. (63) Chris Windom, Chevrolet, owner points.

Failed to qualify

33. (57) Mike Senica, Chevrolet, 76.125.

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.