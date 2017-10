Kings-Senators Sums

By The Associated Press

Los Angeles 1 0 1 0—3 Ottawa 1 0 1 0—2 Los Angeles won shootout 2-0.

First Period_1, Los Angeles, Martinez 1 (Kempe), 0:24. 2, Ottawa, Phaneuf 2 (Hoffman, Pageau), 6:09. Penalties_Dowd, LA, (interference), 13:28.

Second Period_None. Penalties_None.

Third Period_3, Ottawa, Thompson 2 (Pyatt), 6:36 (sh). 4, Los Angeles, Kempe 5, 18:14. Penalties_Claesson, OTT, (interference), 4:44; Oduya, OTT, (delay of game), 14:27.

Overtime_None. Penalties_None.

Shootout_Los Angeles 2 (Cammalleri G, Kopitar NG, Kempe G), Ottawa 0 (Turris NG, Stone NG).

Shots on Goal_Los Angeles 15-14-12-2_43. Ottawa 8-11-9-2_30.

Power-play opportunities_Los Angeles 0 of 2; Ottawa 0 of 1.

Goalies_Los Angeles, Kuemper 2-0-0 (30 shots-28 saves). Ottawa, Condon 1-0-1 (43-41).

A_14,034 (18,572). T_2:48.

Referees_Marc Joannette, Tom Kowal. Linesmen_Trent Knorr, Tim Nowak.

