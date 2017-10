HSBC Champions Par Scores

By The Associated Press

Sunday At Sheshan International Golf Club Shanghai Purse: $9.75 million Yardage: 7,261; Par: 72 Final Justin Rose (550), $1,660,000 67-68-72-67—274 -14 Brooks Koepka (218), $679,667 64-68-73-71—276 -12 Henrik Stenson (218), $679,667 68-69-69-70—276 -12 Dustin Johnson (218), $679,667 68-63-68-77—276 -12 Rafa Cabrera Bello (105), $288,000 68-70-70-72—280 -8 Kyle Stanley (105), $288,000 71-68-69-72—280 -8 Peter Uihlein (105), $288,000 72-67-69-72—280 -8 Brian Harman (89), $210,000 68-69-70-74—281 -7 Matthew Fitzpatrick, $176,000 68-69-72-73—282 -6 Bernd Wiesberger, $176,000 71-70-70-71—282 -6 Paul Casey (67), $140,000 71-72-69-71—283 -5 Jason Day (67), $140,000 69-74-72-68—283 -5 Tony Finau (67), $140,000 67-72-74-70—283 -5 Tyrrell Hatton (67), $140,000 68-70-71-74—283 -5 Patrick Cantlay (55), $107,900 68-74-69-73—284 -4 Branden Grace (55), $107,900 74-69-72-69—284 -4 Charles Howell III (55), $107,900 72-67-71-74—284 -4 Daisuke Kataoka, $107,900 71-72-69-72—284 -4 Phil Mickelson (55), $107,900 71-72-74-67—284 -4 Ashun Wu, $90,250 67-72-73-73—285 -3 Tommy Fleetwood (48), $90,250 71-70-70-74—285 -3 Hideto Tanihara, $90,250 72-70-74-69—285 -3 Jhonattan Vegas (48), $90,250 70-73-72-70—285 -3 Kiradech Aphibarnrat, $79,500 65-70-75-76—286 -2 Daniel Berger (37), $79,500 68-71-75-72—286 -2 Poom Saksansin, $79,500 73-70-68-75—286 -2 Pat Perez (37), $79,500 72-69-76-69—286 -2 Chez Reavie (37), $79,500 69-74-71-72—286 -2 Hyun-woo Ryu, $79,500 69-73-69-75—286 -2 Matthew Southgate, $79,500 68-71-74-73—286 -2 SSP Chawrasia, $72,000 72-70-73-72—287 -1 Matt Kuchar (27), $72,000 67-70-72-78—287 -1 Alexander Levy, $72,000 71-71-71-74—287 -1 Alex Noren (27), $72,000 72-72-72-71—287 -1 Thorbjørn Olesen, $72,000 72-73-69-73—287 -1 Russell Henley (22), $68,500 75-68-76-69—288 E Jon Rahm (22), $68,500 72-74-69-73—288 E Paul Dunne, $64,500 67-73-70-79—289 +1 Gavin Kyle Green, $64,500 65-74-73-77—289 +1 Marc Leishman (18), $64,500 71-79-68-71—289 +1 WC Liang, $64,500 72-70-73-74—289 +1 Haydn Porteous, $64,500 66-74-74-75—289 +1 Richard Sterne, $64,500 73-72-76-68—289 +1 Richie Ramsay, $60,500 73-71-75-71—290 +2 Xinjun Zhang (13), $60,500 71-77-71-71—290 +2 Ryan Fox, $57,500 71-69-75-76—291 +3 Phachara Khongwatmai, $57,500 69-78-70-74—291 +3 Francesco Molinari (11), $57,500 77-71-72-71—291 +3 Xander Schauffele (11), $57,500 71-75-74-71—291 +3 Lucas Glover (8), $51,875 71-75-76-70—292 +4 Hao Tong Li, $51,875 72-76-71-73—292 +4 Hideki Matsuyama (8), $51,875 74-74-72-72—292 +4 Patrick Reed (8), $51,875 66-70-82-74—292 +4 Charl Schwartzel (8), $51,875 73-70-73-76—292 +4 Adam Scott (8), $51,875 72-72-74-74—292 +4 Hudson Swafford (8), $51,875 70-74-75-73—292 +4 Fabrizio Zanotti, $51,875 73-71-71-77—292 +4 Ross Fisher (6), $48,250 77-70-73-73—293 +5 Chan Kim, $48,250 69-72-72-80—293 +5 David Lipsky, $48,250 69-70-72-82—293 +5 Jordan L Smith, $48,250 69-73-74-77—293 +5 Wesley Bryan (5), $46,750 77-72-71-74—294 +6 Bill Haas (5), $46,750 71-73-76-74—294 +6 Scott Hend, $46,750 71-68-78-77—294 +6 Adam Hadwin (4), $46,125 69-74-79-73—295 +7 Mike Hendry, $46,125 73-75-71-76—295 +7 Matthew Griffin, $45,625 68-77-74-77—296 +8 Michael Lorenzo-Vera, $45,625 71-71-77-77—296 +8 Zecheng Dou (4), $45,125 71-76-75-75—297 +9 Si Woo Kim (4), $45,125 71-71-79-76—297 +9 Thomas Pieters (3), $44,625 75-79-69-76—299 +11 Graeme Storm, $44,625 75-74-75-75—299 +11 Yan Wei Liu, $44,250 72-73-77-78—300 +12 Ashley Hall, $44,000 74-71-80-76—301 +13 Andrew Dodt, $43,750 74-79-74-77—304 +16 Brandon Stone, $43,500 78-87-68-75—308 +20 Yi Cao, $43,250 74-83-79-75—311 +23

