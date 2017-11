Dodgers 3, Astros 1

By The Associated Press

Houston Los Angeles ab r h bi ab r h bi Sprnger cf 3 1 2 1 C.Tylor cf 4 0 1 1 Bregman 3b 4 0 1 0 C.Sager ss 3 0 0 1 Altuve 2b 4 0 0 0 J.Trner 3b 3 0 0 0 Correa ss 4 0 0 0 Bllnger 1b 4 0 0 0 Y.Grrel 1b 4 0 1 0 Puig rf 3 0 1 0 B.McCnn c 3 0 1 0 Pderson lf 3 1 1 1 Ma.Gnza lf 4 0 1 0 Frsythe 2b 2 0 0 0 Reddick rf 3 0 0 0 Watson p 0 0 0 0 Vrlnder p 2 0 0 0 Maeda p 0 0 0 0 Gattis ph 1 0 0 0 Ethier ph 1 0 0 0 Fisher pr 0 0 0 0 Jansen p 0 0 0 0 Msgrove p 0 0 0 0 A.Brnes c 3 1 1 0 Grgrson p 0 0 0 0 Hill p 1 0 0 0 Liriano p 0 0 0 0 Morrow p 0 0 0 0 Beltran ph 1 0 0 0 Utley 2b 0 1 0 0 Clbrson 2b 1 0 1 0 Totals 33 1 6 1 Totals 28 3 5 3

Houston 001 000 000—1 Los Angeles 000 002 10x—3

LOB_Houston 8, Los Angeles 4. 2B_Ma.Gonzalez (1), C.Taylor (1). HR_Springer (4), Pederson (3). SF_C.Seager (1).

IP H R ER BB SO Houston Verlander L,0-1 6 3 2 2 0 9 Musgrove 1 1 1 1 0 1 Gregerson 2-3 1 0 0 1 1 Liriano 1-3 0 0 0 0 1 Los Angeles Hill 4 2-3 4 1 1 1 5 Morrow 1 1 0 0 0 1 Watson W,2-0 1-3 0 0 0 1 0 Maeda H,1 1 1 0 0 0 0 Jansen S,2-3 2 0 0 0 0 3

Watson pitched to 1 batter in the 7th

HBP_by Watson (McCann), by Verlander (Utley).

Umpires_Home, Dan Iassogna; First, Mark Wegner; Second, Paul Nauert; Third, Gerry Davis.

T_3:22. A_54,128 (56,000).

