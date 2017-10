BC-BKN–NBA Leaders

By The Associated Press

THROUGH OCTOBER 30

Scoring

G FG FT PTS AVG Antetokounmpo, MIL 6 82 40 208 34.7 Cousins, NOR 7 70 49 206 29.4 Porzingis, NYK 6 65 34 176 29.3 Curry, GOL 8 67 58 224 28.0 Davis, NOR 6 58 43 166 27.7 Harden, HOU 8 68 45 208 26.0 Oladipo, IND 6 50 38 153 25.5 Durant, GOL 8 73 32 203 25.4 Gordon, HOU 7 53 42 174 24.9 James, CLE 7 68 25 172 24.6 Walker, CHA 7 52 52 171 24.4 Lillard, POR 7 52 48 170 24.3 Towns, MIN 7 65 30 169 24.1 Anthony, OKC 6 53 21 143 23.8 DeRozan, TOR 6 48 44 142 23.7 Aldridge, SAN 7 64 33 165 23.6 Griffin, LAC 6 46 34 140 23.3 McCollum, POR 6 50 23 139 23.2 Schroder, ATL 5 44 18 111 22.2 Fournier, ORL 7 55 24 154 22.0

FG Percentage

FG FGA PCT Capela, HOU 47 65 .723 Gobert, UTA 37 54 .685 Adams, OKC 38 56 .679 Sabonis, IND 31 47 .660 Poeltl, TOR 23 35 .657 Antetokounmpo, MIL 82 130 .631 Nance Jr., LAL 27 43 .628 Kanter, NYK 36 59 .610 Randle, LAL 24 40 .600 James, CLE 68 116 .586

Rebounds

G OFF DEF TOT AVG Jordan, LAC 6 33 65 98 16.3 Howard, CHA 7 29 75 104 14.9 Drummond, DET 7 39 62 101 14.4 Cousins, NOR 7 18 77 95 13.6 Davis, NOR 6 22 53 75 12.5 Towns, MIN 7 19 64 83 11.9 Capela, HOU 8 25 65 90 11.2 Jokic, DEN 7 15 63 78 11.1 Love, CLE 7 19 59 78 11.1 Gobert, UTA 7 19 58 77 11.0

Assists

G AST AVG Westbrook, OKC 6 73 12.2 Wall, WAS 6 62 10.3 Harden, HOU 8 74 9.2 James, CLE 7 60 8.6 Collison, IND 6 48 8.0 Simmons, PHL 7 54 7.7 Ball, LAL 6 46 7.7 Teague, MIN 7 53 7.6 Lowry, TOR 6 44 7.3 Rubio, UTA 7 51 7.3

