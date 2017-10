AFC Individual Leaders

By The Associated Press

Week 8 Quarterbacks Att Com Yds TD Int Brady, NE 309 206 2541 16 2 Al. Smith, KC 259 179 2181 16 0 Roethlisberger, PIT 275 168 2062 10 9 Rivers, LAC 286 173 2028 13 6 McCown, NYJ 254 179 1840 12 7 D. Watson, HOU 204 126 1699 19 8 Siemian, DEN 247 152 1669 9 10 D. Carr, OAK 240 155 1654 12 6 Brissett, IND 240 145 1642 5 4 Dalton, CIN 218 138 1603 11 8

___

Rushers Att Yds Avg LG TD K. Hunt, KC 146 763 5.2 69t 4 Bell, PIT 194 760 3.9 27 5 Fournette, JAC 130 596 4.6 90t 6 Gordon, LAC 131 526 4.0 87t 4 McCoy, BUF 137 521 3.8 48t 3 A. Collins, BAL 80 478 6.0 50 0 C.. Anderson, DEN 107 469 4.4 40 1 Jay Ajayi, MIA 138 465 3.4 21 0 L. Miller, HOU 119 426 3.6 19 2 Gore, IND 110 404 3.7 21 2

___

Receivers No Yds Avg LG TD A. Brown, PIT 57 835 14.6 51t 3 D. Hopkins, HOU 45 606 13.5 72t 7 A. Green, CIN 38 572 15.1 77t 4 Cooks, NE 33 563 17.1 54 3 Kelce, KC 44 556 12.6 44 4 T. Hill, KC 38 553 14.6 75t 3 K. Allen, LAC 40 548 13.7 50 1 T. Hilton, IND 29 527 18.2 63 1 Gronkowski, NE 34 509 15.0 53t 5 Dem. Thomas, DEN 35 455 13.0 40 0

___

Punters No Yds Lg Avg Kern, TEN 33 1701 71 51.5 M. King, OAK 34 1721 65 50.6 Lechler, HOU 37 1867 68 50.5 Kaser, LAC 41 2035 69 49.6 B. Colquitt, CLE 41 2021 67 49.3 Huber, CIN 35 1667 61 47.6 L. Edwards, NYJ 42 1999 70 47.6 Koch, BAL 44 2034 67 46.2 Schmidt, BUF 35 1611 60 46.0 Sanchez, IND 44 2023 61 46.0

___

Punt Returners No Yds Avg Long TD Campanaro, BAL 14 193 13.8 77t 1 Tate, BUF 10 113 11.3 40 0 Amendola, NE 14 157 11.2 40 0 T. Hill, KC 14 152 10.9 82t 1 A. Jackson, TEN 14 148 10.6 46 0 Benjamin, LAC 16 156 9.8 65t 1 McKenzie, DEN 18 142 7.9 31 0 Erickson, CIN 24 187 7.8 29 0 Peppers, CLE 17 109 6.4 25 0 J. Grant, MIA 13 79 6.1 14 0

___

Kickoff Returners No Yds Avg LG TD Rainey, BAL 10 316 31.6 96t 1 Patterson, OAK 11 340 30.9 49 0 A. Hunt, KC 11 290 26.4 42 0 Bray, IND 17 413 24.3 60 0 D. Lewis, NE 11 266 24.2 71 0 C. Thompson, HOU 9 207 23.0 42 0 Erickson, CIN 12 275 22.9 41 0 A. Jackson, TEN 9 200 22.2 48 0

___

Scoring Touchdowns TD Rush Rec Ret Pts Gordon, LAC 8 4 4 0 48 Fournette, JAC 7 6 1 0 42 W. Fuller, HOU 7 0 7 0 42 D. Hopkins, HOU 7 0 7 0 42 Crabtree, OAK 6 0 6 0 36 K. Hunt, KC 6 4 2 0 36 Bell, PIT 5 5 0 0 30 Gronkowski, NE 5 0 5 0 30 C. Hogan, NE 5 0 5 0 30

___

Kicking PAT FG LG Pts Gostkowski, NE 20/21 20/23 58 80 Succop, TEN 14/14 20/22 52 74 Boswell, PIT 15/15 18/20 49 69 Butker, KC 11/11 18/19 53 65 Hauschka, BUF 15/15 16/18 56 63 Tucker, BAL 15/15 15/18 57 60 Vinatieri, IND 11/13 15/16 52 56 Catanzaro, NYJ 16/16 13/17 57 55 Fairbairn, HOU 20/22 11/11 50 53 Tavecchio, OAK 19/20 10/12 52 49

___

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.