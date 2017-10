AFC Individual Leaders

By The Associated Press

Week 8 Quarterbacks Att Com Yds TD Int Brady, NE 262 174 2208 15 2 Al. Smith, KC 228 165 1979 15 0 Rivers, LAC 256 156 1816 12 5 Roethlisberger, PIT 244 151 1745 9 8 McCown, NYJ 221 153 1583 10 7 Siemian, DEN 211 133 1471 8 7 Brissett, IND 201 120 1409 3 3 Bortles, JAC 196 115 1398 9 5 Dalton, CIN 189 121 1360 9 8 D. Carr, OAK 191 124 1341 11 4

___

Rushers Att Yds Avg LG TD K. Hunt, KC 124 717 5.8 69t 4 Bell, PIT 169 684 4.0 27 4 Fournette, JAC 130 596 4.6 90t 6 A. Collins, BAL 80 478 6.0 50 0 Ajayi, MIA 138 465 3.4 21 0 Gordon, LAC 117 394 3.4 21 3 C.. Anderson, DEN 92 391 4.2 40 1 L. Miller, HOU 98 372 3.8 19 1 D. Murray, TEN 86 372 4.3 75t 2 McCoy, BUF 110 370 3.4 27 2

___

Receivers No Yds Avg LG TD A. Brown, PIT 52 765 14.7 51t 3 A. Green, CIN 35 545 15.6 77t 3 Cooks, NE 28 537 19.2 54 3 T. Hill, KC 36 515 14.3 75t 3 T. Hilton, IND 27 512 19.0 63 1 K. Allen, LAC 36 487 13.5 50 1 Gronkowski, NE 29 452 15.6 53t 4 Kelce, KC 37 423 11.4 44 3 Landry, MIA 50 398 8.0 29 3 R. Matthews, TEN 27 393 14.6 55t 1

___

Punters No Yds Lg Avg M. King, OAK 30 1568 65 52.3 Kern, TEN 33 1701 71 51.5 Kaser, LAC 36 1810 69 50.3 Lechler, HOU 32 1602 68 50.1 B. Colquitt, CLE 35 1742 67 49.8 Huber, CIN 31 1470 61 47.4 L. Edwards, NYJ 37 1737 70 46.9 Koch, BAL 44 2034 67 46.2 Schmidt, BUF 30 1385 60 46.2 Sanchez, IND 40 1840 61 46.0

___

Punt Returners No Yds Avg Long TD Campanaro, BAL 14 193 13.8 77t 1 Amendola, NE 10 131 13.1 40 0 Tate, BUF 8 96 12.0 40 0 T. Hill, KC 13 152 11.7 82t 1 Benjamin, LAC 15 164 10.9 65t 1 A. Jackson, TEN 14 148 10.6 46 0 McKenzie, DEN 14 139 9.9 31 0 Erickson, CIN 21 158 7.5 26 0 Ervin, HOU 8 60 7.5 21 0 Peppers, CLE 17 109 6.4 25 0

___

Kickoff Returners No Yds Avg LG TD Rainey, BAL 10 316 31.6 96t 1 Patterson, OAK 10 297 29.7 49 0 A. Hunt, KC 9 243 27.0 42 0 Bray, IND 16 394 24.6 60 0 Erickson, CIN 10 245 24.5 41 0 A. Jackson, TEN 9 200 22.2 48 0 D. Lewis, NE 9 170 18.9 26 0

___

Scoring Touchdowns TD Rush Rec Ret Pts Fournette, JAC 7 6 1 0 42 Gordon, LAC 7 3 4 0 42 Crabtree, OAK 6 0 6 0 36 D. Hopkins, HOU 6 0 6 0 36 K. Hunt, KC 6 4 2 0 36 W. Fuller, HOU 5 0 5 0 30 C. Hogan, NE 5 0 5 0 30

___

Kicking PAT FG LG Pts Succop, TEN 14/14 20/22 52 74 Gostkowski, NE 19/20 16/17 58 67 Boswell, PIT 13/13 16/18 49 61 Tucker, BAL 15/15 15/18 57 60 Hauschka, BUF 11/11 14/16 56 53 Butker, KC 9/9 13/14 53 48 Jason Myers, JAC 15/17 11/15 47 48 Catanzaro, NYJ 14/14 11/13 57 47 Tavecchio, OAK 17/18 10/12 52 47 Fairbairn, HOU 15/17 10/10 50 45 Vinatieri, IND 9/11 12/13 52 45

___

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.