Jets-Oilers Sums

By The Associated Press

Winnipeg 2 2 1—5 Edmonton 0 2 0—2

First Period_1, Winnipeg, Scheifele 3 (Kulikov), 8:56. 2, Winnipeg, Kulikov 1 (Ehlers, Wheeler), 16:27. Penalties_Morrissey, WPG, (slashing), 0:22.

Second Period_3, Edmonton, Draisaitl 1 (Maroon, McDavid), 12:53. 4, Edmonton, Nugent-Hopkins 2 (Nurse), 13:33. 5, Winnipeg, Ehlers 1 (Hellebuyck, Trouba), 16:48. 6, Winnipeg, Ehlers 2 (Wheeler, Scheifele), 17:57. Penalties_Nugent-Hopkins, EDM, (slashing), 5:38; Larsson, EDM, (interference), 14:45.

Third Period_7, Winnipeg, Ehlers 3 (Wheeler, Scheifele), 18:46 (pp). Penalties_Tanev, WPG, (cross checking), 6:42; Kassian, EDM, (slashing), 11:23; Yamamoto, EDM, (hooking), 17:35.

Shots on Goal_Winnipeg 11-19-13_43. Edmonton 20-7-12_39.

Power-play opportunities_Winnipeg 1 of 4; Edmonton 0 of 2.

Goalies_Winnipeg, Hellebuyck 1-0-0 (39 shots-37 saves). Edmonton, Talbot 1-2-0 (43-38).

A_18,347 (18,641). T_2:37.

Referees_Dan O’Rourke, Garrett Rank. Linesmen_Brian Mach, Vaughan Rody.

