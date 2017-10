Islanders-Ducks Sums

By The Associated Press

N.Y. Islanders 1 0 1—2 Anaheim 1 1 1—3

First Period_1, Anaheim, Cogliano 2 (Getzlaf, Manson), 0:37. 2, N.Y. Islanders, Nelson 1 (Ho-Sang, Mayfield), 13:09. Penalties_Vermette, ANA, (slashing), 1:56; de Haan, NYI, (tripping), 9:56.

Second Period_3, Anaheim, Rakell 2 (Fowler, Cogliano), 8:39. Penalties_Fowler, ANA, (slashing), 0:33; Mayfield, NYI, (elbowing), 4:25; Ho-Sang, NYI, (hooking), 8:45; Vermette, ANA, (interference), 13:57; Boll, ANA, (illegal check to head), 16:29.

Third Period_4, Anaheim, Eaves 1 (Getzlaf, Manson), 5:32. 5, N.Y. Islanders, Nelson 2 (de Haan, Ho-Sang), 7:57. Penalties_Boll, ANA, (slashing), 2:57; Beauvillier, NYI, (holding), 9:32.

Shots on Goal_N.Y. Islanders 21-11-9_41. Anaheim 6-16-8_30.

Power-play opportunities_N.Y. Islanders 0 of 5; Anaheim 0 of 4.

Goalies_N.Y. Islanders, Halak 1-1-0 (30 shots-27 saves). Anaheim, Gibson 2-1-1 (41-39).

A_14,553 (17,174). T_2:40.

Referees_Trevor Hanson, Steve Kozari. Linesmen_Ryan Gibbons, Shane Heyer.

