NFL Inactive Report

The National Football League Inactive Report.
PHILADELPHIA EAGLES at DALLAS COWBOYS — PHILADELPHIA: QB Sam Howell, RB A.J. Dillon, OL Lane Johnson, DL Ty Robinson, DB Mac McWilliams. DALLAS: RB Jaydon Blue, WR Jalen Tolbert, OL Hakeem Adeniji, DT Jay Toia, DT Perrion Winfrey.
ATLANTA FALCONS at NEW ORLEANS SAINTS — ATLANTA: WR Drake London, RB Nathan Carter, LB Josh Woods, OL Michael Jerrell, WR Casey Washington, DL Elijah Garcia, DL Khalid Kareem. NEW ORLEANS: S Ugo Amadi, CB Rejzohn Wright, RB Audric Estimé, T Taliese Fuaga, DT John Ridgeway III, DT Khristian Boyd.
CLEVELAND BROWNS at LAS VEGAS RAIDERS — CLEVELAND: QB Dillon Gabriel, RB Raheim Sanders, G Zak Zinter, T Cornelius Lucas, WR Jamari Thrash, DE Alex Wright. LAS VEGAS: LAS VEGAS: RB Zamir White, QB Aidan O’Connell, LB Jamin Davis, DL Leki Fotu, DT Tonka Hemingway.
JACKSONVILLE JAGUARS at ARIZONA CARDINALS — JACKSONVILLE: CB Jourdan Lewis, WR Brian Thomas Jr., RB Cody Schrader, DE Travon Walker, LB Yasir Abdullah, OL Anton Harrison, TE Hunter Long. ARIZONA: CB Will Johnson, LB Baron Browning, WR Marvin Harrison Jr., RB Emari Demercado, S Rabbit Taylor-Demerson, LB Xavier Thomas, DL Bilal Nichols.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.