NFL Expanded Glance

The Associated Press

November 7, 2025, 12:40 AM

AMERICAN CONFERENCE

East

South

North

West

NATIONAL CONFERENCE

East

South

North

West

___

Thursday’s Games

Denver 10, Las Vegas 7

Sunday’s Games

Atlanta vs Indianapolis at Berlin, DEU, 9:30 a.m.

Baltimore at Minnesota, 1 p.m.

Buffalo at Miami, 1 p.m.

Cleveland at N.Y. Jets, 1 p.m.

Jacksonville at Houston, 1 p.m.

N.Y. Giants at Chicago, 1 p.m.

New England at Tampa Bay, 1 p.m.

New Orleans at Carolina, 1 p.m.

Arizona at Seattle, 4:05 p.m.

Detroit at Washington, 4:25 p.m.

L.A. Rams at San Francisco, 4:25 p.m.

Pittsburgh at L.A. Chargers, 8:20 p.m.

Open: Cincinnati, Kansas City, Tennessee, Dallas

Monday’s Games

Philadelphia at Green Bay, 8:15 p.m.

Thursday, Nov. 13

N.Y. Jets at New England, 8:15 p.m.

Sunday, Nov. 16

Washington vs Miami at Madrid, ESP, 9:30 a.m.

Carolina at Atlanta, 1 p.m.

Chicago at Minnesota, 1 p.m.

Cincinnati at Pittsburgh, 1 p.m.

Green Bay at N.Y. Giants, 1 p.m.

Houston at Tennessee, 1 p.m.

L.A. Chargers at Jacksonville, 1 p.m.

Tampa Bay at Buffalo, 1 p.m.

San Francisco at Arizona, 4:05 p.m.

Seattle at L.A. Rams, 4:05 p.m.

Baltimore at Cleveland, 4:25 p.m.

Kansas City at Denver, 4:25 p.m.

Detroit at Philadelphia, 8:20 p.m.

Open: Indianapolis, New Orleans

Monday, Nov. 17

Dallas at Las Vegas, 8:15 p.m.

