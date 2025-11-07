NFL Expanded Glance

AMERICAN CONFERENCE
East
South
North
West
NATIONAL CONFERENCE
East
South
North
West
___
Thursday’s Games
Denver 10, Las Vegas 7
Sunday’s Games
Atlanta vs Indianapolis at Berlin, DEU, 9:30 a.m.
Baltimore at Minnesota, 1 p.m.
Buffalo at Miami, 1 p.m.
Cleveland at N.Y. Jets, 1 p.m.
Jacksonville at Houston, 1 p.m.
N.Y. Giants at Chicago, 1 p.m.
New England at Tampa Bay, 1 p.m.
New Orleans at Carolina, 1 p.m.
Arizona at Seattle, 4:05 p.m.
Detroit at Washington, 4:25 p.m.
L.A. Rams at San Francisco, 4:25 p.m.
Pittsburgh at L.A. Chargers, 8:20 p.m.
Open: Cincinnati, Kansas City, Tennessee, Dallas
Monday’s Games
Philadelphia at Green Bay, 8:15 p.m.
Thursday, Nov. 13
N.Y. Jets at New England, 8:15 p.m.
Sunday, Nov. 16
Washington vs Miami at Madrid, ESP, 9:30 a.m.
Carolina at Atlanta, 1 p.m.
Chicago at Minnesota, 1 p.m.
Cincinnati at Pittsburgh, 1 p.m.
Green Bay at N.Y. Giants, 1 p.m.
Houston at Tennessee, 1 p.m.
L.A. Chargers at Jacksonville, 1 p.m.
Tampa Bay at Buffalo, 1 p.m.
San Francisco at Arizona, 4:05 p.m.
Seattle at L.A. Rams, 4:05 p.m.
Baltimore at Cleveland, 4:25 p.m.
Kansas City at Denver, 4:25 p.m.
Detroit at Philadelphia, 8:20 p.m.
Open: Indianapolis, New Orleans
Monday, Nov. 17
Dallas at Las Vegas, 8:15 p.m.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.