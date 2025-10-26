NFL Inactive Report

The National Football League Inactive Report. SAN FRANCISCO 49ERS at HOUSTON TEXANS — SAN FRANCISCO: QB Brock Purdy, WR Ricky…

SAN FRANCISCO 49ERS at HOUSTON TEXANS — SAN FRANCISCO: QB Brock Purdy, WR Ricky Pearsall, DE Yetur Gross-Matos, C Jake Brendel, LB Bryce Huff, RB Jordan James, DT CJ West. HOUSTON: WRs Nico Collins and Christian Kirk, QB Graham Mertz, DE Darrell Taylor, Ts Jarrett Kingston and Trent Brown.

CHICAGO BEARS at BALTIMORE RAVENS — CHICAGO: TE Cole Kmet, CB Tyrique Stevenson, RB Roschon Johnson, QB Case Keenum, DT Chris Williams, LB Ruben Hyppolite. BALTIMORE: QB Lamar Jackson, S Sanoussi Kane, CB Jaire Alexander, G Emery Jones, T Carson Vinson, WR Devontez Walker, DL Aeneas Peebles.

BUFFALO BILLS at CAROLINA PANTHERS — BUFFALO: WR Joshua Palmer, KR/CB Brandon Codrington, LB Matt Milano, OL Chase Lundt, DT DaQuan Jones, DE Landon Jackson. CAROLINA: QB Bryce Young, WR Hunter Renfrow, RB DeeJay Dallas, OL Nick Samac, TE James Mitchell, DTs Cam Jackson and Jaden Crumedy.

NEW YORK JETS at CINCINNATI BENGALS — NEW YORK: QB Tyrod Taylor, WR Garrett Wilson, RB/KR Kene Nwangwu, TE Stone Smartt, DL Jay Tufele, LB Kobe King, CB Sauce Gardner. CINCINNATI: CB Marco Wilson, OL Matt Lee, WR Jermaine Burton, TE Cam Grandy, DT McKinnley Jackson, DE Cam Sample.

MIAMI DOLPHINS at ATLANTA FALCONS — MIAMI: QB Quinn Ewers, DB Elijah Campbell, CB JuJu Brents, S Jordan Colbert, WR Tahj Washington, TE Julian Hill, DT Zeek Biggers. ATLANTA: WR Drake London, QB Michael Penix Jr., LB Jalon Walker, S Billy Bowman Jr., OL Michael Jerrell, DL LaCale London, DL Zach Harrison.

CLEVELAND BROWNS at NEW ENGLAND PATRIOTS — CLEVELAND: QB Shedeur Sanders, CB Jarrick Bernard-Converse, S Damontae Kazee, RB Raheim Sanders, G Zak Zinter, T Cornelius Lucas, DT Adin Huntington. NEW ENGLAND: S Kyle Dugger, OLB Caleb Murphy, DT Eric Gregory, G Caedan Wallace, WR Efton Chism, DE Keion White, QB Tommy DeVito.

NEW YORK GIANTS at PHILADELPHIA EAGLES — NEW YORK: S Jevon Holland, WR Jalin Hyatt, CB Paulson Adebo, T James Hudson, DL Chauncey Golston, G Evan Neal, QB Jameis Winston. PHILADELPHIA: OLB Azeez Ojulari, CB Adoree’ Jackson, C Cam Jurgens, WR A.J. Brown, QB Sam Howell.

