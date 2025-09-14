NFL Inactive Report

The National Football League Inactive Report.
NEW ENGLAND PATRIOTS at MIAMI DOLPHINS — NEW ENGLAND: CB Christian Gonzalez, DT Eric Gregory, DL Keion White, WR Efton Chism III, OL Caedan Wallace, QB Tommy DeVito. MIAMI: RB Jaylen Wright, QB Quinn Ewers, CB Ethan Bonner, CB Storm Duck, TE Darren Waller, WR Tahj Washington, DT Benito Jones.
SEATTLE SEAHAWKS at PITTSBURGH STEELERS — SEATTLE: S Nick Emmanwori, QB Jalen Milroe, CB Devon Witherspoon, LB Jared Ivey, LB Connor O’Toole, T/G Mason Richman, TE Nick Kallerup. PITTSBURGH: CB Joey Porter Jr., S DeShon Elliott, G Max Scharping, G Andrus Peat, DE Esezi Otomewo, DT Derrick Harmon.
LOS ANGELES RAMS at TENNESSEE TITANS — LOS ANGELES: QB Stetson Bennett, OL D.J. Humphries, LG Steve Avila, TE Colby Parkinson, DE/OLB Desjuan Johnson. TENNESSEE: Jalyn Armour-Davis, JC Latham, Kalel Mullings, Jackson Slater, T’Vondre Sweat, Kevin Winston, Samuel Womack.
NEW YORK GIANTS at DALLAS COWBOYS — NEW YORK: OT Andrew Thomas, WR Xavier Gipson, LB Demetrius Flannigan-Fowles, OL Evan Neal, TE Thomas Fidone II, DL Rakeem Nuñez-Roches Sr., QB Jameis Winston. DALLAS: RB Jaydon Blue, CB DaRon Bland, OLB Shemar James, DT Mazi Smith, OT Ajani.
BUFFALO BILLS at NEW YORK JETS — BUFFALO: WR Curtis Samuel, OT Chase Lundt, DT Ed Oliver, DE Landon Jackson, LB Shaq Thompson, CB Taron Johnson, DB Jordan Hancock. NEW YORK: TE Jelani Woods, OT Esa Pole, DE Tyler Baron, WR Josh Reynolds, DT Jay Tufele, RB Kene Nwangwu.
CHICAGO BEARS at DETROIT LIONS — CHICAGO: OT Ozzy Trapilo, WR Jahdae Walker, CB Kyler Gordon, DT Shemar Turner, OL Kiran Amegadjie. DETROIT: RB Sione Vaki, LB Trevor Nowaske, EDGE Tyrus Wheat, DL Chris Smith, DL Tyler Lacy, S Thomas Harper.
CLEVELAND BROWNS at BALTIMORE RAVENS — CLEVELAND: QB Shedeur Sanders, RB Raheim Sanders, DT Mike Hall Jr., G Zak Zinter, T Jack Conklin. BALTIMORE: RB Keaton Mitchell, FB Patrick Ricard, TE Isaiah Likely, OT Carson Vinson, OLB David Ojabo, CB Jaire Alexander.
JACKSONVILLE JAGUARS at CINCINNATI BENGALS — JACKSONVILLE: CB Montaric Brown, RB Cody Schrader, OL Wyatt Milum, DL Danny Striggow, DL B.J. Green II, DT Khalen Saunders Sr. CINCINNATI: CB Marco Wilson, WR Jermaine Burton, TE Cam Grandy, DT McKinnley Jackson, DT Howard Cross III.
SAN FRANCISCO 49ERS at NEW ORLEANS SAINTS — SAN FRANCISCO: QB Brock Purdy, RB Jordan James, WR Jordan Watkins, OL Drew Moss, OL Austen Pleasants, DL Jordan Jefferson, LB Nick Martin. NEW ORLEANS: DE Chase Young, G Trevor Penning, WR Trey Palmer, T Xavier Truss, DT Jonathan Bullard, DT Khristian Boyd, CB Rejzohn Wright.
