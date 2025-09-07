NFL Inactive Report

The National Football League Inactive Report.
SAN FRANCISCO 49ERS at SEATTLE SEAHAWKS — SAN FRANCISCO: WR Jordan Watkins, RB Jordan James, OL Drew Moss, OL Austen Pleasants, DT Jordan Jefferson, DE Robert Beal Jr., LB Nick Martin. SEATTLE: LB Uchenna Nwosu, WR Jake Bobo, LB Jared Ivey, LB Connor O’Toole, OL Mason Richman, WR Dareke Young, TE Nick Kallerup.
TENNESSEE TITANS at DENVER BRONCOS — TENNESSEE: CB Jalyn Armour-Davis, S Kevin Winston, CB Samuel Womack, OL Jackson Slater, OL Brandon Crenshaw-Dickson, DL Shy Tuttle, DL CJ Ravenell. DENVER: DE Sai’vion Jones, ILB Dre Greenlaw, OLB Que Robinson, OT Frank Crum, QB Sam Ehlinger, RB Jaleel McLaughlin, TE Nate Adkins.
DETROIT LIONS at GREEN BAY PACKERS — DETROIT: S Thomas Harper, RB Sione Vaki, LB Trevor Nowaske, DL Chris Smith, DL Mekhi Wingo, DL Tyrus Wheat. GREEN BAY: CB Nate Hobbs, S Zayne Anderson, OL Donovan Jennings, TE Ben Sims, DL Warren Brinson, DL Barryn Sorrell.
HOUSTON TEXANS at LOS ANGELES RAMS — HOUSTON: WR Christian Kirk, WR Braxton Berrios, QB Graham Mertz, RB British Brooks, G Ed Ingram, DT Tommy Togiai. LOS ANGELES: CB Nate Hobbs, S Zayne Anderson, OL Donovan Jennings, TE Ben Sims, DL Warren Brinson, DL Barryn Sorrell.
